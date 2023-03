Luis Enrique più Ferran Torres: doppietta spagnola

Luis Enrique non vede l’ora di rimettersi in gioco dopo la delusione al Mondiale in Qatar: doppietta con l’esterno spagnolo Ferran Torres, fidanzato della figlia

Novità importanti per quanto riguarda il futuro dell’ex Ct della Nazionale spagnola, Luis Enrique, pronto così a rimettersi in gioco. La delusione al Mondiale in Qatar è ancora molto viva: così l’ex allenatore del Barcellona potrebbe pensare ad una nuova avventura suggestiva in vista del futuro.

Nelle ultime settimane è stato accostato anche alla panchina del Milan per il post Pioli, ma difficilmente la sua destinazione sarà nuovamente in Italia dopo l’avventura non troppo esaltante alla guida della Roma. Come rivelato da The Times, Luis Enrique potrebbe essere pronto per sostituire Antonio Conte al Tottenham: la prima scelta di Fabio Paratici sarebbe proprio lui. L’allenatore italiano è pronto così a tornare in Serie A dicendo addio agli Spurs per avvicinarsi alla sua famiglia che è rimasta in Italia. Un’idea suggestiva per l’allenatore spagnolo, che ha vissuto stagioni indelebili alla guida del Barcellona.

Tottenham, Luis Enrique convince Ferran Torres

Così lo stesso tecnico spagnolo potrebbe convincere Ferran Torres a seguirlo nell’avventura in Premier League. L’esterno del Barcellona è anche suo genere visto che attualmente è fidanzato con la figlia dell’ex Ct delle Furie Rosse, Sira Martinez. In passato è stato anche protagonista di un siparietto alla domanda di chi era in Nazionale per lui il punto di riferimento: “La risposta è molto semplice è il signor Ferran Torres. Sa, se non rispondo così mia figlia mi taglia la testa!”.

Ferran Torres ha già vissuto mesi nel miglior campionato del mondo vestendo la maglia del Manchester City. Con Pep Guardiola è durata poco la storia d’amore dell’esterno spagnolo, che ha preferito fare ritorno in Spagna per sposare il progetto del Barcellona. Ora le dinamiche potrebbero cambiare ancora.