Pogba ai saluti, Allegri lo perde gratis

Paul Pogba ha avuto una stagione piuttosto travagliata a causa dell’infortunio occorso la scorsa estate. Allegri lo sta per salutare

Il centrocampista francese doveva essere uno dei colpi più sensazionali della campagna juventina, venduto al Manchester United a più di 100 milioni e riacquistato a parametro zero la scorsa estate.

Purtroppo non è stato così, complice sicuramente l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per più di metà stagione. Al momento Pogba ha disputato una manciata di minuti nell’arco di due gare: 22 minuti contro il Torino e 13 contro la Roma. Allegri non lo reputa così fondamentale, anche se è comprensibile un lungo periodo per il reintegro definitivo. Dalla Francia però arriva l’insidia maggiore.

Il PSG piomba su Pogba, c’è una contropartita

A 30 anni Pogba può ancora dire la sua e se le cose con la Juventus non dovessero cambiare il francese potrebbe dire addio, tornando così in patria. Il PSG si sarebbe fatto avanti proponendo Renato Sanches come contropartita tecnica.

Il centrocampista portoghese viene valutato 25 milioni di euro, corrispettivo più che adeguato secondo la dirigenza transalpina. La Juventus sarebbe indubbiamente una meta gradita per il calciatore che finora ha disputato solamente 32 minuti a partita, entrando in scena per 19 volte. Sembra infatti che Sanches non rientri nei piani di Galtier, come Pogba sembri non rientrare in quelli di Allegri.

I bianconeri valutano Pogba circa 35 milioni di euro e starà alla dirigenza decidere cosa fare, anche alla luce del fatto che il numero 10 ha subito un altro infortunio che lo terrà fuori fino al 2 aprile, con ogni probabilità. Acquisire il cartellino di un centrocampista come Sanches (25 anni) potrebbe essere una soluzione indolore per entrambe le compagini. Ad Allegri spetterà valutare Pogba in questi ultimi mesi che ci separano dalla fine della stagione.