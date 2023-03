Milinkovic andrà via in estate: affare da 40 milioni

Milinkovic è un giocatore per la Lazio molto prezioso. Tuttavia il suo futuro ormai sembra essere già deciso: andrà via in estate

Il famoso Sergente per i tifosi biancocelesti è un bene molto prezioso. Dal valore praticamente inestimabile. Purtroppo però anche le cose più belle sono destinate a finire. E così è: il giocatore lascerà la squadra alla prossima finestra di mercato.

Questo è ciò che viene riportato da Tuttomercatoweb, il quale ha di conseguenza escluso ogni potenziale ipotesi di rinnovo. Le pretendenti per il talentuoso centrocampista ci sono sempre state. Dal Manchester United passando alla sempreverde Juventus.

Non è un mistero il fatto che la notizia sia stata accolta con insolito stoicismo. Del resto la sua partenza era nell’aria, e i tifosi più affezionati non hanno tardato affatto a metabolizzare questa vicenda.

Si tratta di un giocatore completo in tutto e per tutto. Un profilo del genere farebbe comodo a qualsiasi squadra e in qualsiasi contesto. Ragion per cui la Lazio, piuttosto che rischiare di perderlo a parametro zero, potrebbe saggiamente optare per una cessione.

Certo è che il mercato di questi tempi è florido, soprattutto all’estero. Cosa che potrebbe incentivare ad una cessione al di fuori della Serie A. Magari in Premier League, data l’ampia prosperità economica della maggior parte delle squadre presenti.

La cifra che la società biancoceleste è disposta a considerare potrebbe essere molto alta. Perlomeno riguardo alle squadre del campionato italiano. Ma altrove si potrebbe trovare indubbiamente maggiore riscontro.

L’unica cosa certa, in tutto ciò, è che parlare di rinnovo sarà per forza di cose complicato. Una somma del genere fa molto più comodo, benché rimpiazzare un centrocampista di tale caratura sia molto difficile.

Ma si sa, certe situazioni non sono mai facili. E spesso possono portare a delle complicazioni.

Milinkovic via per 40 milioni: c’è l’annuncio

A quanto pare per potersi assicurare le prestazioni di Milinkovic potrebbero essere necessari ben 40 milioni di euro. Cifra che, come detto appena sopra, potrebbe essere poco abbordabile per le big italiane.

Ma altrove in Europa c’è chi queste cifre le può investire senza alcun problema. L’addio è inevitabile, e il suo agente Kezman potrebbe incontrare la dirigenza a breve. La sensazione generale è che le due parti possano giungere ad una conclusione drastica.

Ovvero quella della cessione. I tifosi certamente non saranno contenti, ma la sua partenza era da mettere in preventivo già da parecchio tempo ormai.