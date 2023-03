Allegri vuole il bomber dalla Premier, Kean sacrificato

La Juventus si guarda intorno per rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione. Allegri è pronto al sacrificio di Kean

Allegri sta gestendo una Juventus che probabilmente si trova ad attraversare il periodo peggiore della sua storia sotto vari punti di vista.

Il calciomercato della scorsa estate non ha portato i suoi frutti se pensiamo che calciatori come Pogba e Paredes non hanno praticamente impattato sul percorso dei bianconeri fino a ora. Di Maria si accende e si spegne e, a conti fatti, la differenza la stanno facendo anche i giovani su cui Allegri ha avuto il coraggio di scommettere. Il mister toscano però avrebbe individuato il profilo ideale per l’attacco bianconero della prossima stagione: è una vecchia conoscenza del nostro campionato.

Allegri punta Scamacca, Kean verso la Premier

Sembra possibile un ritorno di Gianluca Scamacca nel nostro campionato già a giugno. A quanto pare Allegri sembra intenzionato a offrire Moise Kean per arrivare all’attaccante ex Sassuolo.

Ceduto al West Ham la scorsa estate per 36 milioni di euro, Scamacca ha finora disputato 26 gare con i londinesi, mettendo a segno 7 gol. Un bilancio che non si allontana molto da quello di Kean, autore di 7 gol in 33 partite con la Juventus se contiamo tutte le competizioni. I due attaccanti sono praticamente coetanei, ma per Allegri c’è bisogno di una punta più “pesante” e lo scambio alla pari sembra l’unica via, anche per evitare esborsi economici da parte della Juventus. Il West Ham però è forte di un contratto con scadenza al 2027 (più opzione rinnovo di un anno) e potrebbe richiedere un conguaglio economico oltre alla contropartita tecnica. Sta di fatto che la finestra di mercato estiva si preannuncia calda in tutti i sensi.