Milinkovic-Savic alla Juve: Sarri tentato, lo scambio è folle

Il calciomercato di Juventus e Lazio può vedere il clamoroso scambio sullo sfondo: Milinkovic-Savic così sarà bianconero

Domani alle 21:00 l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo, per cercare di dare corpo al sogno europeo.

Ma in casa Juventus è già tempo di pensare e pianificare le prossime mosse, per la stagione che verrà. È chiaro come l’attuale annata della ‘Vecchia Signora’ sia stata caratterizzata dalla pesante penalizzazione per il caso plusvalenze fittiize che ha di fatto tagliato le gambe, in campionato, agli uomini di Allegri. Ma quella che tra pochi mesi avrà inizio sarà la stagione del rilancio, a partire da un’estate ricca di sorprese. Soprattutto in ottica calciomercato, visto che diversi big attualmente a disposizione del tecnico toscano cambieranno aria a zero. Da Alex Sandro a Cuadrado per arrivare, soprattutto, ad uno dei pupilli di Allegri: Adrien Rabiot. Per rimpiazzare il francese il sogno è solo e soltanto uno: Sergej Milinkovic-Savic. Non è un mistero, infatti, che la Juve ci abbia provato in più occasioni a convincere Lotito, affinchè cedesse l’ex Genk. Fino ad ora, il forte centrocampista è rimasto dov’è ma al termine dell’attuale stagione qualcosa potrebbe cambiare. E, da questo punto di vista, la dirigenza bianconera ha già in mente un’offerta che potrebbe finire per convincere sia Lotito che lo stesso Sarri, restìo a vedere partire la sua stella.

Colpaccio Milinkovic-Savic: l’ultima idea della Juve

Il popolo bianconero ci spera, Allegri più di tutti. Non sarà facile ma la proposta che la dirigenza juventina ha in mente potrebbe finire per funzionare.

Perchè adesso il nome giusto per rimpiazzare Milinkovic-Savic alla Lazio potrebbe essere quello di Arthur Melo. Il brasiliano, approdato in prestito al Liverpool con il quale non è praticamente mai sceso in campo, farà ritorno nella Torino bianconera per poi ripartire. E la Juventus lo offrirebbe proprio a Sarri, che stima il 26enne verdeoro: Arthur, in tal senso, punta a rilanciarsi dopo mesi in ombra. 4 presenze e solo 256′ in campo con i ‘Reds’: il suo futuro può chiamarsi Lazio, con Milinkovic-Savic che finirebbe così per vestire la maglia della Juventus.