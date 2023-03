Clamoroso a Napoli: “Esclusione dalla Champions subito”

Il Governo italiano ha vietato, in vista del return match di Champions, la trasferta di Napoli ai tifosi tedeschi: ecco le conseguenze

Con una decisione che non ha precedenti, per lo meno relativamente a quando le gare sono state ospitate da club italiani, il Governo del nostro Paese ha vietato la vendita dei biglietti ai tifosi dell’Eintracht Francoforte intenzionati a scendere a Napoli per il ritorno del match di Champions League. Memore di quanto accaduto nella gara di andata, le istituzioni italiane hanno assunto una presa di posizione che ha fatto discutere. Soprattutto in Germania, ovviamente.

“Siamo stati informati ieri sera dalla UEFA che il ministero dell’Interno italiano emetterà un’ingiunzione questa mattina contro il club ospitante SSC Napoli, vietando al club di vendere i biglietti ai tifosi dell’Eintracht Francoforte per l’evento di mercoledì 15 marzo alle 21, per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Ciò dovrebbe includere anche il contingente di ospiti ufficiali di un totale di 2.700 biglietti, di cui 2.400 nel settore ospiti, a cui l’Eintracht Frankfurt ha diritto ai sensi dei regolamenti UEFA“, ha tuonato il club teutonico in una nota ufficiale. Ma non finisce qui.

“Subito fuori dalla Champions”: la richiesta è shock

Il membro del consiglio del club tedesco, Philipp Reschke, ha attaccato duramente la scelta, dichiarando che la stessa “influenza la concorrenza discutendo sulla situazione della sicurezza. E questo è, a nostro avviso, una distorsione della competizione“. In Germania, come prima in Italia, anche la politica ha fatto sentire la sua voce.

Il consigliere comunale di Francoforte Maximilian Klockner, ha dichiarato che “L’unica conseguenza logica di questa decisione dovrebbe essere l’esclusione del Napoli dalla Champions League. L’Eintracht dovrebbe partecipare anche a tutta la parata diplomatica? Non è il caso di fare buon viso a cattivo gioco in una situazione del genere. Non parteciperemo a cene o pranzi UEFA“, ha concluso. Ovviamente anche tra gl stessi tifosi tedeschi c’è chi chede a gran voce la squalifica della società partenopea dalla kermesse europea.