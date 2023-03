Tre italiane sono ancora in piena corsa per la Champions League. Rischio derby per le milanesi

Era dal 2006 che tre italiane mancavano dai quarti di finale di Champions League.

I sorteggi di oggi non serviranno solamente per decidere le squadre che si affronteranno, ma verranno decise anche le partecipanti alle semifinali (in base al turno precedente) e la squadra di “casa” per quanto riguarda la finale di Istanbul. Possibile lo scontro tra le italiane e l’euroderby tra Inter e Milan.

Sorteggio Champions League: le avversarie delle italiane

I quarti di finale di andata si giocheranno nei giorni 11 e 12 aprile 2023, mentre per il ritorno bisognerà attendere solo una settimana. Il 18 e il 19 aprile infatti, si disputeranno le gare di ritorno dei quarti di finale.

REAL MADRID – CHELSEA

BENFICA – INTER

MANCHESTER CITY – BAYERN MONACO

MILAN – NAPOLI

Semifinali

Vincente MILAN/NAPOLI vs vincente INTER/BENFICA

Vincente MAN CITY/B.MONACO vs vincente R.MADRID/CHELSEA