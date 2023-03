Con 40 milioni firma per la Juventus: affare dalla Liga

La Juventus valuta un grande colpo per l’anno prossimo: nome a sorpresa, può salutare la Spagna per la Serie A

Dopo il successo dell’andata, la Juventus di Massimiliano Allegri si è ripetuta anche in Germania. Uno 0-2 sul Friburgo che significa quarti di finale di Europa League per la squadra piemontese, ennesima conferma del buon momento vissuto dai bianconeri.

In attesa di scendere in campo per il derby d’Italia contro l’Inter, tra due giorni, in casa Juve è già tempo di valutare un futuro. Dalle questioni extracalcistiche dovute all’Inchiesta Prisma, i cui risvolti rischiano di incidere non poco sulla gestione del gruppo di Allegri, fino proprio alle scelte che la ‘Vecchia Signora’ dovrà compiere per potenziare una rosa già forte. La Juventus non rimane con le mani in mano e sa già dove intervenire, con diverse opportunità che sembrano potersi palesare per la gioia dell’allenatore toscano, durante il calciomercato estivo. In difesa diranno addio con ogni probabilità sia Alex Sandro che Cuadrado, a zero; in mediana, invece, sarà rivoluzione. La Juventus sta provando a trattenere Rabiot rinnovandogli il contratto in scadenza a giugno ma non sarà semplice: scontato, poi, il ritorno di Paredes al PSG. Ma è in attacco che la dirigenza farà i maggiori sforzi, visto che non è esclusa una grande uscita come quella di Vlahovic. Ed un investimento di primissimo livello la Juventus potrebbe farlo in Spagna, con un giovane gioiello che sembra essere arrivato in cima alla lista per il reparto avanzato.

Sorpresa Juve: ecco il prodigio per Allegri

Occhi nella Liga, dunque, dove secondo ‘Fichajes.net‘ il club di Torino avrebbe messo tra le priorità per il calciomercato estivo il talento del Villarreal, Yeremy Pino.

Classe 2002, il gioiello di Las Palmas è sotto contratto fino al 2027 con il ‘Sottomarino Giallo’ e la sua valutazione rimane, comunque, molto alta. Non meno di 40 milioni la cifra richiesta dal club spagnolo per sedersi e trattare la cessione di Pino che in questa stagione ha collezionato 34 presenze con 3 reti e 2 assist vincenti all’attivo. Il 20enne può giocare da ala, sia a destra che a sinistra, adattandosi all’occorrenza anche nel ruolo falso nove. La Juve rimane alla finestra: Pino può essere la sorpresa dell’estate 2023.