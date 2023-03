Crisi totale: l’esonero è UFFICIALE

Il club alla fine ha deciso di cambiare subito guida tecnica: arriva il comunicato sull’esonero dell’allenatore

La stagione calcistica va avanti, tra sorprese e conferme. Ma, intanto, alcune società stanno tentando di operare una svolta per chiudere senza sorprese amare l’attuale stagione.

È il caso del Crystal Palace che vive una profonda crisi di risultati, con un 2023 che è stato fino ad ora assolutamente deludente. In tal senso, il club inglese ha deciso di cambiare subito rotta e a pagarne le spese è stato l’allenatore Patrick Vieira. L’ex centrocampista della Juventus era arrivato poco meno di due anni fa alla guida della squadra ma, adesso, il suo percorso con il Crystal Palace finisce ufficialmente qui. La squadra non ha centrato nemmeno un successo nelle ultime dodici uscite, tra campionato e coppe. Uno score decisamente insufficiente visto che è adesso dodicesima in Premier League, a soli tre punti dalla zona retrocessione. E la decisione del presidente Parish è arrivata proprio per cercare di dare una sterzata e sperare in un buon epilogo, da qui a qualche settimana. L’occasione giusta, poi, già questa sera quando il Crystal Palace sarà ospite del Nottingham Forest.

Vieira esonerato: il comunicato UFFICIALE

“Il Crystal Palace Football Club può confermare che Patrick Vieira ha lasciato il suo incarico di First Team Manager. Anche tre membri dello staff tecnico di Patrick – Osian Roberts, Kristian Wilson e Saïd Aïgoun – hanno lasciato il club”.

Esordisce così la nota del club inglese che, di fatto, ha dato il benservito all’allenatore francese visti gli scarsissimi risultati del Crystal Palace in campionato. Ha detto la sua poi, anche il presidente del club Steve Parish: “È con enorme rammarico che è stata presa questa difficile decisione. In definitiva, i risultati degli ultimi mesi ci hanno posto in una posizione precaria in campionato e abbiamo ritenuto necessario un cambiamento per darci le migliori possibilità di rimanere in Premier League”.