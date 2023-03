Figuraccia Lazio, è bufera su Sarri: “Vattene”

Serata amara quella di ieri per la Lazio che, dopo la sconfitta dell’Olimpico, perde anche in terra olandese.

La Lazio, dopo la debacle dell’Olimpico, cade anche in Olanda, con L’AZ Alkmaar che si impone per 2-1.

Questo, ovviamente, ha portato all’eliminazione dalla Conference League, rendendo i biancocelesti gli unici a non superare il turno di una competizione europea. Uno dei più bersagliati sui social è il tecnico toscano Maurizio Sarri, ritenuto il maggiore colpevole per il fallimento europeo. Molti tifosi, infatti, hanno mostrato tutto il proprio malumore, criticando apertamente l’allenatore del club capitolino.

Addio Europa, bufera Sarri: “Allergico alle coppe”

Come detto, la doppia sconfitta contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar costa il passaggio del turno alla Lazio.

I biancocelesti ora avranno solo il campionato da disputare e questo non rende di certo felici i tifosi, che hanno mostrato tutto il proprio disappunto sui profili social. Il più criticato è senza ombra di dubbio Maurizio Sarri, ritenuto il maggiore responsabile per questa eliminazione. Il tecnico ha affermato apertamente che la Lazio non ha “la struttura per tre competizioni”, e questo non trova d’accordo i supporter biancocelesti. In molti, infatti, chiedono l’addio del tecnico, accusato di non dare importanza alle competizioni europee. Ovviamente il fatto che la Lazio sia l’unica squadra italiana a non aver passato il turno accende ancora di più gli animi, con i tifosi che si aspettano segnali concreti da parte della società.

La #Lazio è fuori dalla #ConferenceLeague presa a pallonate dall' #AzAlkmaar

Qui sotto i tecnici dell'era Lotito: qual è quello più pagato e che ha potuto "scegliere" il mercato?#SarriOut #SarriVattene pic.twitter.com/hnKnoZdzYk — RedHarlock (@silent_Hck) March 16, 2023

Sarri è allergico alle coppe europee tranne una parentesi al Chelsea — Gianfranco Valenti (@Gianval1976) March 17, 2023

Non finirò mai di URLARLO, ormai da un anno a questa parte.

Sarri e i suoi seguaci stanno facendo il male della lazio.#AZLazio — Conceicaismo2324 (@Conceicaismo) March 17, 2023

Le parole di #Sarri post partita sono di una gravità assoluta. E' ora di prendersi però le proprie responsabilità caro Maurizio perché a prescindere della rosa corta (e sono d'accordo) uscire contro tale AZ è vergognoso ed il primo colpevole sei tu! — Luca69 🏳️‍🌈 🇺🇦 🇵🇸 🙏🏼 (@LucaSimo58) March 17, 2023

Spero che la Lazio quest’anno non si qualifichi in Champions, sarebbe una in meno per l’Italia visto come si comporta sempre Sarri in Europa — Max®💙Ⓜ️®️ (@Max1969Av) March 17, 2023