Via due big per l’assalto a Chiesa: il tecnico è pronto a tutto

Il top club non ha smesso di pensare all’attaccante italiano: il tecnico è disposto a sacrificarne due pur di arrivare al figlio d’arte

In attesa di conoscere il proprio destino – che potrebbe non essere solo determinato dai risultati del campo, ma anche dalle decisioni della giustizia sportiva e non solo – la Juve tenta di pianificare il futuro ben sapendo che l’attenzione al bilancio dovrà essere massima.

Tra i possibili mancati introiti per una mancata qualificazione alla Champions League e l’ipotetica esclusione dalle Coppe Europee per eventali decisioni emanate dalla UEFA stessa, la dirigenza bianconera al momento naviga a vista. Già si vocifera da tempo di una possibile partenza di qualche big – Vlahovic su tutti – così come si sta ragionando, proprio in questi giorni, se accontentare o meno le richieste econominche di un certo Adrien Rabiot. Il cui contratto in scadenza nel prossimo giugno non è ancora stato rinnovato. C’è però un altro top player che potrebbe lasciare la Continassa nella prossima sessine estiva di scambi. Uno per il quale una big di Spagna è disposta a tutto.

Xavi non molla: all-in su Chiesa

Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico del Barcellona Xavi vuole fortemente il figlio d’arte alle sue dipendenze. Pur di portare l’assalto al talento ex Fiorentina, l’allenatore catalano sarebbe disposto a cedere Ousmane Dembelé. Per il quale si preannuncia un’altra estate di ‘passione contrattuale’ dopo quella appena trascorsa. L’altra partenza ecellente sarebbe quella di Ferran Torres. Uno col quale il feeling non è mai scattato veramente.

Dal tesoretto che potrebbe essere ricavato dalla partenza dei due – curiosamente già nel mirino della Juve in passato – l’ex metronomo di Guardiola potrebbe bussare alle porte della Vecchia Signora. Con delle credenziali che meriterrebbero ascolto. Se infatti Federico Cherubini valuta Chiesa non meno di 70-80 milioni, la doppia operazione in uscita consentirebbe ai catalani di avere il cash necessario per avanzare una prima offerta. Molto, in siffatta situazione, dipenderà dal destino europeo della Juve. Se ci sarà una rivoluzione ‘al ribasso’, il Barça potrebbe approfitarne. Con buona pace delle intenzioni bianconere di costruire una Juve ‘verde’ e italiana.