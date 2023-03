“Juve esclusa dalle Coppe”: l’annuncio è una tegola per i bianconeri

Le vicende giudiziarie di cui è oggetto di attenzione la Juve in Italia potrebbero avere delle serie ripercussioni in Europa

Attenzione a ciò che succede in Italia, certo, ma occhi bene aperti anche a cosa potrebbe decidere la UEFA. Stiamo ovviamente parlando delle inchieste a carico della Juve, che già ha pagato – in attesa del ricorso al Collegio di Garanzia del CONI – con 15 punti di penalizzazione nell’inchiesta sulle plusvalenze.

Sui possibili risvolti nel campo della partecipazione alle prossime Coppe Europee – Champions o Europa o Conference League che sia – si è espresso, ai microfoni di TVPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it, l’ex presidente della camera investigativa della UEFA Umberto Lago.

“La Juve rischia l’esclusione dalle Coppe”

“Credo che sia un atto dovuto che l’organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA (CFCB) stia acquisendo le carte per valutare se all’epoca della firma del settlement agreement la Juve abbia o meno fornito informazioni corrette che hanno portato la UEFA a firmare l’accordo. Se così non fosse, se le informazioni dovessero risultare errate e fraudolente, credo si aprirebbero scenari di sanzioni più gravi da parte dell’UEFA. Questo, naturalmente, dev’essere provato tramite un atto. L’UEFA non può decidere da sola se le informazioni siano errate. Mi aspetto che ci sia almeno un grado di giudizio o che la Juventus ammetta che le informazioni inviate erano errate, spiegando perché lo fossero“, ha esordito.

“Se non ci fossero spiegazioni da parte della Juventus, o se le informazioni risulteranno intenzionalmente errate, potrebbe esserci la risoluzione del settlement agreement. O addiritura una sanzione più grave. Come ad esempio l’esclusione alle competizioni per le quali si qualifica, ma non saprei per quanti anni, dipenderà dalla gravità che la Camera riscontrerà. Esiste una norma per cui la camera investigativa cerca di prevenire i tentativi di raggirare i regolamenti. Se la Juventus avesse raggirato i regolamenti sarebbe abbastanza grave e potrebbe incorrere nella sanzione dell’esclusione dalle Coppe“, ha concluso.