Tentativo della Juventus per il difensore: due di picche per Allegri

La Juventus avrebbe provato a fare un tentativo per il cartellino di Chris Smalling, difensore centrale della Roma: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri è tornata a vincere nel campionato italiano di Serie A domenica sera contro la Sampdoria di Dejan Stankovic.

I bianconeri, reduci dalla sconfitta in casa della Roma di Josè Mourinho, hanno ripreso la loro marcia prendendosi tre punti fondamentali in chiave Europa e anche morale considerando gli impegni europei imminenti, la sfida in Serie A contro l’Inter di domenica prossima e, sempre, il derby d’Italia di Coppa Italia che si terrà ad aprile. Siamo arrivati al momento clou della stagione della Juventus e Allegri sta facendo i conti con una difesa abbastanza disastrata. E’ per questo che la Vecchia Signora, in vista della prossima estate di calciomercato, avrebbe provato a fare un tentativo per il profilo di Chris Smalling, centralone della Roma in scadenza di contratto con il club capitolino e seguito anche dai nerazzurri di Beppe Marotta.

Calciomercato Juventus, tentativo per Smalling: la situazione

Chris Smalling, difensore centrale della Roma, anche in questa stagione si sta confermando come uno dei giocatori più affidabili per rendimento e prestazioni del campionato. L’ex Manchester United è però in scadenza di contratto e molti top club hanno provato un primo approccio, compresa la Juventus di Massimiliano Allegri che vorrebbe rinforzare il reparto difensivo con un giocatore della classe di Smalling.

L’ostacolo però, il ‘due di picche’, è rappresentato dalla volontà del calciatore, sempre più convinto di continuare a vestire i colori giallorossi della società capitolina. Una bella tegola per la Juventus che, in estate, dovrà fare i conti con la situazione di Leonardo Bonucci e con l’addio certo di Alex Sandro, anch’egli in scadenza di contratto.