Porto-Inter nel caos: ecco cosa sta succedendo

Nel corso di Porto-Inter, match valido per gli ottavi di finale di Champions, si è verificata una situazione spiacevole fuori dal Do Dragao

In questi minuti si stanno affrontando Porto e Inter, fra le mura dell’Estadio do Dragao. Fuori dall’impianto si registra una situazione alquanto caotica, poiché centinaia di tifosi nerazzurri sono rimasti fuori dall’impianto.

Ma come e perché si è arrivati a questa situazione per nulla semplice da gestire? Circa un migliaio di sostenitori interisti avevano acquistato un biglietto che permetteva loro di assistere alla sfida non nel settore ospiti. Inizialmente, era stato deciso di non far entrare questi supporters all’interno dello stadio, ma tale decisione è stata poi rivista. Questo anche grazie all’intervento dell’Inter, che aveva dato il via libera in tutti i settori, esclusi i tifosi nerazzurri che avevano acquistato il biglietto nella curva portoghese. A ciò si aggiungeva anche la rinuncia da parte dei tifosi interisti ad entrare negli altri settori con oggetti/indumenti che avessero lo stemma del club milanese.

Porto-Inter, centinaia di tifosi nerazzurri rimasti fuori lo stadio

Nonostante quanto scritto sopra, però, al fischio d’inizio dell’arbitro Marciniak c’erano ancora numerosi supporters rimasti bloccati fuori dal ‘Do Dragao’. E non è affatto da escludere, ovviamente, che la cosa possa degenerare, sfociando nella violenza (come spesso accade in questi casi).

Nel frattempo, la ‘Beneamata’ sta resistendo in campo agli attacchi della squadra guidata da Sergio Conceicao, chiamata a ribaltare lo svantaggio. Per ora il risultato è fermo sullo 0 a 0. Se la gara finisse così, l’Inter passerebbe ai quarti della massima competizione europea. Ma è ancora lunga.