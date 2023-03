L’Inter trema: un pupillo di Conte per il rinnovo col Tottenham

Antonio Conte detta le condizioni per il rinnovo con gli Spurs: possibile assalto ad un big allenatore in nerazzurro. Tutte le cifre e i dettagli

Antonio Conte sembra sempre più lontano dalla permanenza al Tottenham. Dopo il flop col Milan, gli Spurs chiuderanno un’altra stagione senza trofei.

La volontà del tecnico è piuttosto chiara, ed è sempre quella di vincere o quantomeno lottare per vincere: “Lo sapete bene, per me sarebbe un successo chiudere lottando. Se lottiamo per essere competitivi per vincere qualcosa, penso che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Il Tottenham ha bisogno di avere questo traguardo in mente, di lottare in ogni stagione per vincere qualcosa d’importante. Di lottare per vincere”. La sensazione è che la sua avventura a Londra sia giunta al capolinea, ma la dirigenza del Tottenham farà di tutto per convincere l’allenatore. Per il rinnovo, serviranno però nuovi sforzi sul calciomercato.

Calciomercato Inter, un pupillo nerazzurro per il rinnovo di Conte

Conte rinnoverà col Tottenham solo con la promessa di un ulteriore salto di qualità della rosa, per poter competere almeno per la vittoria della Premier League.

Oltre alla permanenza di Kane, il tecnico ex Inter potrebbe nuovamente avanzare una delle sue prime richieste sul mercato, ovvero Nicolò Barella. In estate il pupillo in nerazzurro potrebbe tornare nel mirino degli Spurs e di Antonio Conte. Tuttavia, Marotta e Ausilio non fanno sconti e serviranno almeno 60-70 milioni di euro per strappare il centrocampista ai nerazzurri.