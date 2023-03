Niente derby, Inter e Milan pescano malissimo

Evitato il derby di Milano e qualsivoglia scontro fratricida nella simulazione del sorteggio di Nyon : impegni proibitivi per Inter e Milan

Con le ultime due gare degli ottavi di finale – che hanno visto Napoli e Real Madrid difendere il vantaggio accumulato nelle partite d’andata qualificandosi senza particolari problemi – si è definito il quadro delle magnifiche otto rimaste in corsa in Champions League.

Gli azzurri di Spalletti hanno dunque raggiunto Milan ed Inter – le altre due italiane che già avevano staccato il pass per i quarti – andando a comporre il novero definitivo dei club dai quali uscirà il vincitore dell’edizione 2022/23 della coppa dalle grandi orecchie. Le candidate alla vittoria finale sono dunque Chelsea, Benfica, Bayern Monaco, Milan, Inter, Manchester City, Napoli e Real Madrid. In attesa del sorteggio di Nyon – in programma alle 12 di venerdì 17 marzo – ci siamo divertiti a simulare il responso dell’urna. Ne sono usciti degli accoppiamenti che non farebbero troppo felici Pioli e Inzaghi.

Sorteggio Champions, urna amara per le milanesi

Di seguito gli accoppiamenti emersi dalla simulazione effettuata da Calciomercatoweb.it. Giova ricordare che il sorteggio è libero, senza alcuna restrizine riguardante squadre degli stessi paesi o eventualmente affrontatesi già nella fase a gironi.

Chelsea-Manchester City

Inter-Bayern Monaco

Milan-Real Madrid

Benfica-Napoli

Se uscissero questi accoppiamenti, si sarebbe evitato qualunque scontro fratricida tra i club italiani – derby di Milano compreso – ma le due squadre meneghine avrebbero trovato sulla loro strada i campioni d’Europa in carica (il Milan) e una della grandi favorite alla vittoria finale (l’Inter). Sulla carta, ma solo sulla carta, sarebbe andata meglio al Napoli, che affronterebbe il Benfica. Una squadra che però ha già dimostrato di poter mettere in grandissima difficoltà sia la Juve che il PSG. Ne vedremo comunque delle belle…