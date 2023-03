“Non merita di giocare”: tifosi rossoneri scatenati durante Udinese-Milan

Partenza shock per i rossoneri alla Dacia Arena: i tifosi hanno preso di mira il difensore, reo di aver commesso un errore decisivo

Pronti via, e il Milan è già sotto ad Udine. L’ultima giornata di campionato prima della sosta per le Nazionali sta vedendo i rossoneri di Stefano Pioli già in svantaggio dopo appena 10′ alla Dacia Arena per effetto del gol di Pereyra.

In occasione del gol dei locali, è apparso evidente l’errore, compiuto a centrocampo, da due giocatori del Milan. Che hanno sostanzialmente consegnato la palla all’Udinese, poi andata in gol con l’iniziativa dell’ex Juve. Sui social i tifosi del Diavolo non hanno risparmiato critiche soprattutto al difensore, reo di aver commesso una leggerezza fatale per le sorti della retroguardia meneghina.

Udinese-Milan, Tomori nel mirino

L’obiettivo delle critiche degli aficionados rossoneri è Fikayo Tomori, apparso davvero superficiale nella circostanza. Ecco alcune opinioni raccolte su Twitter.

Tomori non deve giocare, non lo merita visto le prestazioni indecenti che sta facendo.

Un pò di panchina può solo fargli bene.#Tomori #UdineseMilan — JulianACM1️⃣9️⃣🔴⚫️ (@IFranciosi) March 18, 2023

Approccio alla partita senza senso, #Bennacer e #Tomori irriconoscibili, d’altronde veniamo da due pareggi ed una sconfitta…#UdineseMilan — Tonaliano fu Brahimiano MT🔴⚫️ (@Luca_Trento) March 18, 2023

Il primo insegnamento alla scuola calcio è di andare in contro al pallone; #Tomori si allontana.#UdineseMilan — 👑🦁ILKING🦁👑 (@_ilking) March 18, 2023

Dormita collettiva che nemmeno con tripla dose di melatonina.#UdineseMilan — Liberamente MILAN (@LMilan_07) March 18, 2023

La Curva vorrebbe 11 leoni. Siamo 11 #Tomori, aimè.@acmilan — Marco Gavarini (@MarcoGavarini) March 18, 2023