La Juventus nel segno di Di Maria: corto muso e Friburgo ko

Si è concluso il match tra Juventus e Friburgo, valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League: Allegri si prende il primo round

Gli uomini guidati da Massimiliano Allegri si riscattano immediatamente dopo la sconfitta per mano della Roma di José Mourinho all’Olimpico. Buona la prima per la Juventus, che conquista il primo round battendo di corto muso il Friburgo all’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Spinta dal sostegno dei propri tifosi – Allianz Stadium sold out -, la ‘Vecchia Signora’ è riuscita a compiere la sua missione, ma non senza soffrire. La sfida, infatti, si è rivelata abbastanza complicata, forse più del previsto. Il tecnico livornese ha dovuto anche fare i conti con l’infortunio di Alex Sandro, sostituito da Bonucci al 23esimo del primo tempo. A sbloccare la contesa ci pensa il solito Angel Di Maria, ancora a segno dopo la fantastica tripletta rifilata al Nantes.

Europa League, Juventus-Friburgo 1-0: il tabellino

Dieci minuti più tardi gli ospiti agguantano il pareggio con Lucas Holer, ma il direttore di gara – con l’ausilio del Var – annulla la marcatura per un tocco di mano involontario di Ginter.

Tanta paura verso il finale di gara per Federico Chiesa, che si è accasciato a terra per via di un movimento innaturale del ginocchio destro e poco dopo ha abbandonato il terreno di gioco. L’esterno, successivamente, è rientrato in campo, però senza poter dare il proprio contributo alla squadra bianconera. La speranza, ovviamente, è che non si tratti di qualcosa di serio. Il primo round, dunque, va alla Juventus, che ora – nonostante tutto – dovrà cercare prepararsi al meglio in vista della battaglia del ritorno.

Juventus-Friburgo 1-0: 53′ Di Maria (J)