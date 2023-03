Tuchel al PSG, affare possibile: che assist per la Juve

Nonostante la stagione si appresti ad entrare nella sua fase cruciale, diverse società pensano già a programmare il futuro.

Tra queste troviamo la Juventus che, nonostante le difficoltà legate al caso plusvalenze, sta valutando il da farsi, soprattutto per quanto riguarda Massimiliano Allegri. Il mister livornese, infatti, complice una stagione tutt’altro che positiva, potrebbe dire addio in estate. Oltre alla vecchia signora, anche il PSG si trova a valutare la posizione di Galtier, sempre più in bilico dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco. Il favorito a raccogliere l’eredità del francese, stando a quanto riporta il portale relevo.com, è l’ex allenatore del Chelsea Thomas Tuchel. Qualora ciò si verificasse, la Juventus potrebbe tornare su un vecchio pallino mai dimenticato.

Tuchel al PSG, libera Zidane: che assist per la Juventus

Il favorito è Tomas Tuchel, attualmente svincolato dopo l’esperienza in Inghilterra con il Chelsea. In caso il presidente dei francesi, Al-Khelaifi, decida di tentare l’affondo per il tedesco, la Juventus avrebbe la strada spianata per Zinedine Zidane, a lungo corteggiato dal club parigino. La vecchia signora, in caso di separazione da Allegri, potrebbe decidere di virare con forza sul tecnico ex Real, vecchio pallino mai dimenticato. Il mister livornese, infatti, è sempre più in bilico, vista la stagione non molto soddisfacente soprattutto in Champions League. La programmazione del futuro sembra già entrare nel vivo, con la Juventus che potrebbe ricevere a breve un assist importante per riportare Zizou a Torino.