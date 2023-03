Gosens e l’addio all’Inter: spunta fuori il clamoroso affare a Madrid

L’esterno tedesco sta trovando meno fortune del previsto a Milano. La sua partenza potrebbe concretizzarsi in estate. Tentativo dalla Spagna

Bisogna tornare a poco più di un anno fa per poter vedere Robin Gosens mettere per la prima volta piede in quel di Appiano. Il laterale nato ad Emmerich ha percorso, non a caso, la tratta Bergamo-Milano nel gennaio dello scorso anno e lo ha fatto comunque per una cifra importante, non scordiamocelo.

L’Inter lo ha, infatti, rilevato dall’Atalanta per circa 25 milioni di euro. All’epoca, Marotta e Ausilio non hanno avvertito alcun dubbio sul fatto che il tedesco avrebbe potuto rivelarsi, tranquillamente ,il giusto rinforzo per la rosa di Inzaghi (complice anche quella presunta partenza di Perisic che poi è avvenuta sul serio). Quasi sicuramente, a dire il vero, l’intera dirigenza nerazzurra aveva già intuito un possibile addio da parte del croato ed ha perciò voluto cautelarsi. Scelta più che ripagata, se non fosse per il fatto che c’è voluto un po’ di tempo per poter vedere Gosens adattarsi in questa sua nuova esperienza milanese.

Nella scorso annata, infatti, l’attuale numero 8 nerazzurro aveva rimediato qualche acciacco fisico che non gli ha permesso di scendere in campo con la giusta continuità, mentre quest’anno sta, perlomeno, subentrando a partita in corso. E’ vero, la ‘Beneamata’ lo aveva ingaggiato pensando che il tedesco si sarebbe potuto rivelare, in fin dei conti, un potenziale titolare (ed invece qualcosa è andato storto). Nonostante le presenze che sta accumulando in stagione negli ultimi 20 minuti di gara, Gosens è chiaramente chiuso da Dimarco ed è proprio in virtù di questo che a giugno potrebbe, anche, consumarsi l’addio tra lui e l’Inter.

Calciomercato Inter, Gosens può dire addio in estate: ci prova l’Atletico Madrid a farsi avanti

Le 32 presenze accumulate in stagione da Robin Gosens non bastano per credere al fatto che il tedesco possa accettare, ancora a lungo, di continuare a restare una riserva.

Il 28enne di Emmerich può e deve, non a caso, dare di più. Ad esserne consapevoli di questo, lo sono anche i maggiori club europei, Atletico Madrid su tutti. Ad essere sinceri, infatti, potrebbero essere proprio i ‘Colchoneros’ a tentare un affondo che risulti decisivo per il tedesco in vista della prossima estate. Simeone lo apprezza molto e, in caso di permanenza sulla panchina spagnola anche nel prossimo anno, potrebbe ordinare all’intera dirigenza biancorossa di fiondarsi immediatamente su Gosens: calciatore che, lo ricordiamo, all’Inter resta chiuso da Dimarco.