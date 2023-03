Fallimento e addio lampo: dal PSG alla Juve

Ci si aspettava molto di più dalla stagione del Paris Saint Germain, ancora una volta fallimentare a livello europeo. Era lecito attendersi di più anche da Renato Sanches che gioca poco e potrebbe avere già un futuro da riscrivere

Tra i più grandi flop della stagione c’è senza dubbio il fallimento totale in Champions del Paris Saint Germain dei vari Messi, Mbappe e Neymar. Un tonfo clamoroso quello dei parigini a livello europeo suggellato dalla doppia sconfitta col Bayern Monaco.

Dopotutto la scorsa estate i transalpini avevano ulteriormente potenziato la propria rosa a suon di milioni spesi e nuovi volti per l’allenatore Galtier, già messo peraltro sulla graticola dopo la recente eliminazione in ambito europeo. Fuori anche dalle coppe nazionali, al Paris non resta che l’obbligo di vincere un campionato che difficilmente potrà dare il giusto appagamento. Tanti i flop anche nella rosa del PSG, ampliata in estate ma non funzionale e funzionante in tutti i suoi elementi. Tra chi può archiviare l’annata attuale come ‘negativa’ c’è senza dubbio anche Renato Sanches, ex obiettivo di mercato del Milan che non ha mai mostrato il suo valore a Parigi. Ora potrebbe anche divenire una chance intrigante per la Juve di Allegri qualora di presentasse occasione e necessità.

Calciomercato Juventus, flop al PSG: Renato Sanches idea a centrocampo

Sanches ha giocato veramente poco: troppi infortuni e il PSG intanto ha anche raccolto insuccessi in ogni dove. Dopo un solo anno il mediano portoghese potrebbe anche già partire per ritrovare se stesso.

Due gol ma solamente poco più di 600 minuti giocati per l’ex Lille, che nella capitale francese ha raccolto solamente infelicità. Lui stesso un mesetto fa aveva ammesso di non essere contento, e dunque è lecito pensare che senza un cambio radicale possa anche pensare di andare via. Sanches potrebbe essere proposto anche alla Juventus visti i tanti cambiamenti che potrebbero prospettarsi in mediana, con Rabiot incerto e un Locatelli che potrebbe ricevere offerte, utili anche eventualmente per monetizzare, fermo restando la voglia di continuare insieme.