Maldini lo prende da Guardiola: colpo a sorpresa del Milan

Il Milan di Paolo Maldini avrebbe messo nel mirino Manuel Akanji, difensore centrale del Manchester City: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Il Milan di Paolo Maldini, dopo aver battuto il Tottenham nell’ottavo di finale di Champions League, è stato da pochissimo sorteggiato dall’ex Kluivert, protagonista dell’estrazione, contro il Napoli di Luciano Spalletti.

Un derby tutto italiano in un tabellone che potrebbe vedere un altro incrocio tricolore in semifinale considerando che, la vincente di quest’accoppiata, dovrà sfidare la squadra che trionferà fra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Benfica di Schmidt. Insomma un sorteggio benevolo per le italiane, con sguardo sulla finale di Istanbul, ma che comunque non lascia serena la dirigenza del Milan che dovrà vedersela con l’assoluta dominatrice di questa Serie A. Nel frattempo ci sono le questioni di calciomercato con la dirigenza del Diavolo che, per rinforzare la rosa nella prossima stagione, potrebbe puntare su un altro giocatore che vedremo impegnato in questi quarti di finale di Champions League. Stiamo parlando di Manuel Akanji, difensore centrale del Manchester City di Pep Guardiola.

Calciomercato Milan, occhi su Akanji: ecco la possibile formula

Il Milan, in questa stagione soprattutto nel mese di gennaio, ha avuto diversi problemi di carattere difensivo. Fikayo Tomori, arrivato dal Chelsea, non ha reso come l’anno scorso, così come per Kjaer la carta d’identità ormai si fa sentire. In quest’ottica, il Milan vorrebbe prendere un giocatore che sia in grado di fornire le giuste garanzie e il nome giusto potrebbe essere quello di Manuel Akanji, difensore del City.

Il Diavolo proporrà alla squadra di Guardiola l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto, magari sui 20 milioni di euro. Starà poi alla società di Premier League valutare se accettare o meno l’offerta avanzata dal Milan di Maldini.