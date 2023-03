Non solo la Juve, ecco l’appello: “Paghino tutte”

Le parole del direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, sulla situazione relativa alla pena inflitta alla Juventus e i prossimi step societari

Continua a tenere banco la trattazione sullo scandalo che ha coinvolto la Juventus tra plusvalenze, conti mascherati, indagini e sentenze. Ad aver detto la sua sulla faccenda è stato il direttore di ‘Tuttosport’, Guido Vaciago, nel corso della diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘.

“La Juventus ha fatto un ricorso interessante e solido. Credo che la sentenza Torsello abbia diversi punti deboli e sia mal costruita. Tecnicamente appare proprio sbagliata e io mi sento di non augurarmi nulla da questo punto di vista, aspetto soltanto che decida il Collegio e poi commenteremo insieme. Questo è un brutto momento per il calcio italiano e se proprio devo augurarmi qualcosa è che la legge sia uguale per tutti. Ritengo che tutte le squadre che abbiano commesso una violazione debbano essere punite. Si entra nella disparità di giudizio, un fatto grave che risalta subito agli occhi. E non mi si venga a dire che non ci sono prove. Devono pagare tutte“, ha dichiarato Vaciago con determinazione.

Vaciago e il futuro della Juve: “Progetto tecnico già tracciato”

“Non penso che la Juventus rischi la retrocessione, bisognerà capire quanto questa stagione influirà e quali cessioni saranno necessarie. A livello societario non è complicata la ripresa, adotteranno un modello che ricorda quello di Agnelli del 2011. Una squadra che valorizzava Marchisio prodotto del vivaio, che acquistò Vidal per 11 milioni. Una serie di operazioni che non avevano sballato i conti. Una serie di calciatori che avevano le basi per aprire un ciclo“, ha poi aggiunto il direttore nella sua riflessione.

“Oggi la Juve può contare su tantissimi giovani di prospettiva e altri che possono essere di complemento. Il progetto tecnico è già tracciato e se la giustizia sportiva non dovesse lasciare segni indelebili, credo che la società potrà mantenere buona parte delle sue stelle in squadra“, ha quindi concluso Vaciago.