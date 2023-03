Kessie pronto al ritorno in Italia: corsa a due per l’ivoriano

Kessie è pronto a compiere il suo ritorno in Serie A. Su di lui ci sono due top club di assoluto livello che hanno chiesto informazioni

Il centrocampista ivoriano nel campionato italiano si è sempre distinto come uno dei talenti più autentici in assoluto. Non si tratta dunque dell’ultimo arrivato, bensì di un giocatore che fin da giovane ha sempre dimostrato di avere ottime qualità.

Uno dei pochi interpreti del suo ruolo ad aver sempre abbinato qualità e sostanza fisica in maniera eccelsa. Non è un caso il fatto che, appena approdato al Milan, si sia sentito subito pronto per un grande palcoscenico.

I risultati ottenuti parlano in maniera chiara. Ad oggi è ancora uno dei nomi che alcuni rimpiangono in maniera forte. Per fortuna la sua strada si potrebbe ricongiungere a breve con l’Italia.

I blaugrana lo hanno prelevato dai rossoneri nel bel mezzo dello stupore generale. Nessuno si sarebbe mai aspettato una trattativa di questo risvolto. Così come nessuno si aspetterebbe mai che si concluda così presto.

Tempo fa si era parlato di un suo potenziale approdo all’Inter. Ma i nerazzurri in realtà non sono l’unico club interessato alle sue prestazioni. C’è anche un’altra squadra che si trova attualmente in lizza per l’acquisto.

Sono due squadre con particolari emergenze a centrocampo, benché il periodo attuale sia florido per entrambe. Seppur in maniera diversa naturalmente. I due club in questione sono Juventus e Napoli, che stando ad alcune fonti sono interessate al giocatore.

Lui probabilmente sarebbe disponibile ad un ritorno in Italia. Anche se una fetta di tifosi considerevole potrebbe non averlo perdonato, per lui questo potrebbe non essere un grande problema.

Soprattutto se si considera che tale interesse proviene da due pretendenti di assoluto livello. Ma prima di procedere è bene proseguire con il giusto ordine.

Kessie conteso da Juventus e Napoli

Fichajes parla in maniera chiara: Kessie sembrerebbe attualmente conteso da Juventus e Napoli. Entrambe le squadre hanno tutto l’interesse di dare maggiore brio al loro centrocampo. Ma soprattutto maggiore intensità a livello fisico.

Si parla di un giocatore perfettamente in grado di soddisfare questi requisiti. Ragion per cui l’ostacolo economico sarebbe l’unico problema, per una figura che non ha granché da dimostrare. In un campionato che ormai lo conosce a tutti gli effetti.

La questione infortuni sarebbe eventualmente da monitorare, ma è un rischio che probabilmente vale la pena di assumersi.