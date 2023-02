Trenta milioni per Kessie: il tradimento all’Inter è servito

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione da disputare.

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra già prendere forma.

Tra le squadre più attive in questo senso troviamo il Tottenham, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di Antonio Conte in estate. Il reparto che gli Spurs intendono rimpolpare è il centrocampo, che necessità di maggiore qualità. A tal proposito, l’obiettivo principale sembra essere già stato individuato dalla dirigenza inglese, con il benestare dell’ex tecnico nerazzurro.

Il Tottenham piomba su Kessie: beffa per l’Inter

Come detto, il Tottenham sembra già molto attivo nel programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Il calciatore che gli inglesi stanno seguendo con molta attenzione è Franck Kessie, centrocampista del Barcellona. L’ex Milan non è molto visto dal tecnico Xavi, che lo ha impiegato in 28 occasioni per una media di 42 minuti a partita. Questo, sta portando il centrocampista a considerare l’idea di lasciare la Spagna al termine della stagione. Proprio per questo, stando a quanto riporta il portale fichajes.net, Antonio Conte lo avrebbe espressamente richiesto alla propria dirigenza, che sembrerebbe convinta a provarci. Gli Spurs, infatti, sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 30 milioni di euro per convincere i blaugrana. Sul centrocampista ivoriano c’è anche il forte interesse dell’Inter, che vorrebbe provare a portarlo a Milano. Per i nerazzurri, però, competere con una big di Premier è un’impresa ardua, soprattutto per quanto riguarda l’ingaggio del classe 1996. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il mercato estivo sembra già entrare nel vivo, con l’Inter che potrebbe perdere l’obiettivo numero uno per il proprio centrocampo.