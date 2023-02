Ronaldo Re d’Arabia: tentazione per un altro bianconero

Possibile tentazione Al-Nassr per un altro calciatore di proprietà dei bianconeri. Lo scenario e tutti i dettagli

Inedita vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata domani sera dopo il passaggio del turno in Europa League ottenuto sul campo del Nantes.

Di fronte, allo Stadium, ci sarà il Torino di Juric per il Derby della Mole. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, Massimiliano Allegri ha fatto alcuni annunci importanti: “Chiesa ha fatto allenamento con la squadra dopo 6 giorni in cui aveva fatto niente o qualcosa a parte. Difficilmente partirà dall’inizio, perché i giocatori che stanno fuori tanto vanno gestiti. Pogba? Sta meglio e domani è convocato. Non ha un minutaggio altissimo e se ci sarà bisogno può giocare. Io parlo con Paul come con gli altri. Lui deve capire che è un pezzo importante di stagione per rimettersi in carreggiata. Deve avere tutti gli stimoli e deve darci una mano. Il derby è sempre una stracittadina ed è molto importante per noi, perché dobbiamo continuare questa scalata”.

Calciomercato Juve, ipotesi Al-Nassr per McKennie in caso di ritorno in bianconero

Il futuro di McKennie, ceduto a gennaio al Leeds, è sempre più in bilico. Il club inglese, infatti, è in piena lotta retrocessione ed ha esonerato Marsch, l’allenatore e connazionale che ha voluto il giocatore in Premier.

In caso di rientro a Torino, McKennie sarebbe comunque di passaggio: l’americano potrebbe essere sondato dall’Al-Nassr dell’ex compagno Cristiano Ronaldo. CR7 sta già segnando a raffica e potrebbe presto tentare qualcuno. Staremo a vedere.