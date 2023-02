Nuovo caso al City con Guardiola pronto a dirgli addio: l’Inter ci pensa

Un big non sta trovando il giusto spazio in Inghilterra. Possibile divorzio a fine stagione tra lui e il City tramite la via del prestito. Occhio ai nerazzurri

Ottavi di Champions League ancora da vivere, FA Cup anch’essa da terminare, ma soprattutto, c’è la Premier League che necessita di conoscere una volta per tutte la propria vincitrice.

A onor del vero, infatti, il Manchester City di Guardiola è ancora coi piedi ben saldi dentro ogni competizione. E’ vero, in tanti davano ormai per certo il trionfo dell’Arsenal in campionato ma, nonostante questo, i ‘Citiziens’ non hanno mai mollato ed è per questo che si trovano lì alle spalle dei ‘Gunners’ con soli 2 punti di distacco (con Arteta ed il resto del suo staff che hanno anche una partita in meno). Ad ogni modo, però, manca ancora un’eternità al termine della 38esima giornata ed i primi ad esserne consapevoli di tutto ciò, sono gli stessi De Bruyne e Haaland.

Proprio quest’ultimo, non vuole nemmeno prendere in considerazione l’idea di lasciare una sola briciola nel corso del proprio cammino (a prescindere che si tratti, poi, di avversari o compagni di squadra). Già 33 reti e 4 assist totalizzati in stagione e che non stanno, quindi, permettendo al suo ‘panchinaro’ di lusso, Julian Alvarez, di trovare il giusto spazio. Sì, avete capito bene: questa cosa non sta, minimamente, lasciando sereno il centravanti titolare della Nazionale che si è da poco laureata neo Campione del Mondo. Il classe ’00 ha tanta voglia di continuare a far parlare di sé e non intende perciò essere riposto ai margini di qualsiasi progetto. Occhio, quindi, ad una sua eventuale cessione…Magari anche in Italia.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’idea Alvarez in caso di non riconferma di Lukaku: i possibili scenari

Non solo il Barcellona, a poter farsi avanti per Julian Alvarez in vista del prossimo anno potrebbe essere anche l’Inter.

I nerazzurri sono, infatti, ancora alle prese con la situazione Lukaku che, qualora non dovesse essere riconfermato, ritornerebbe temporaneamente al Chelsea (per poi essere sistemato da qualche altra parte). Al suo posto, l’Inter potrebbe anche prendere in considerazione la candidatura del centravanti argentino. Pur essendo un goleador di assoluto valore, Julian Alvarez è, a suo malgrado, chiuso a tutti gli effetti da Haaland al Manchester City.

Recentemente si è anche vociferato di un suo eventuale prestito lontano dall’Inghilterra e, chissà, a poterci pensare potrebbero essere proprio i nerazzurri. Alvarez ha, non a caso, uno stipendio che si aggira attorno ai 3 milioni di euro a stagione ed è per questo che potrebbe diventare una concreta idea per l’attacco dell’Inter: dove arriverebbe, nel caso, a far coppia col suo connazionale Lautaro Martinez.