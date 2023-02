Milan e Inter si danno battaglia: blitz da 25 milioni

Milan e Inter si stanno dando battaglia per un giocatore dal talento indiscusso. Sono pronte ad un affare che ammonta a 25 milioni di euro

Milan e Inter hanno deciso di darsi battaglia sul mercato per l’ennesima volta. La posta in palio in questo caso è alta, e serviranno almeno 25 milioni di euro per portarsi a casa questa gemma così preziosa.

Ormai è risaputo quanto entrambe le squadre non navighino nell’oro. Dunque una trattativa del genere dipenderebbe eventualmente dalle cessioni. Ma la volontà c’è, così come la concorrenza.

Per il momento si limita solamente a questi due club. Ma per il futuro non è da escludere che altre squadre vogliano unirsi alla corsa. Ragion per cui i due club dovranno essere bravi a sbaragliare l’eventuale concorrenza quanto prima.

Per i giocatori come quello che si vedrà a breve l’affluenza è sempre ai livelli massimi. L’occasione in questione è davvero sfiziosa, soprattutto se si considera il momento di forma pessimo che sta attraversando il suo club proprietario.

Si sta parlando del Siviglia, che tra i tanti talenti che annovera nella sua squadra ne ospita uno particolarmente interessante. Ovvero Tanguy Nianzou, giovane difensore francese di appena 20 anni.

L’affare è particolarmente intrigante, e l’ostacolo monetario potrebbe decisamente valerne la pena. Già da tempo si era parlato di lui, e con l’estate ormai in dirittura d’arrivo tra pochi mesi il topic è tornato in voga.

A breve la Serie A potrebbe ospitare un difensore dalla caratura praticamente internazionale. Il Bayern Monaco è una vera e propria garanzia quando si tratta di giovani. Pertanto il fatto che ci abbiano puntato anche loro tempo addietro non è casuale.

Anzi, potrebbe essere un ottimo biglietto da visita per i potenziali acquirenti in un certo senso.

Inter e Milan si contengono Nianzou

Nianzou attualmente è diviso tra Inter e Milan. I due club secondo il sito di Fichajes, che a sua volta ha riportato una notizia di Calciomercato.it, si stanno dando battaglia per potersi accaparrare il suo cartellino. Non sarà facile chiaramente.

Allo stato attuale ci sono solo le due milanesi pronte a darsi battaglia per lui. Per meno di 25 milioni è molto difficile che gli andalusi lo facciano partire. Il possente centrale di 191 centimetri di altezza è un pezzo davvero pregiato. E non è un mistero che costi così tanto.

Il suo contratto scadrà nell’estate del 2027. Pertanto un colpo a parametro zero, ad oggi, è praticamente impossibile.