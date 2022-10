Addio senza Champions: l’affare intriga Milan e Inter

Milan e Inter continuano a lavorare in ottica futura monitorando attentamente il fronte calciomercato: assalto senza Champions

Un nuovo profilo davvero interessante sul taccuino dei top club italiani, come Milan e Inter. Novità assolute per i prossimi mesi andando così a lavorare in ottica futura per i migliori prospetti in circolazione. Assalto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions da parte del Siviglia. Indicazioni importanti ed idee suggestive per rinforzare le rispettive rose in vista della prossima stagione.

Come rivelato dal portale spagnolo “ElNacional”, in caso di mancato accesso alla Champions League il Siviglia sarebbe così costretto a piazzare il giovanissimo Tanguy Nianzou, arrivato intorno ai 16 milioni di euro dopo aver trascorso in top club d’Europa, come Paris Saint-Germain e Bayern Monaco.

Solitamente il Siviglia ha sempre venduto a prezzo d’oro i suoi talentuosi giocatori: così potrebbe essere arrivato già il turno di Nianzou, arrivato in Spagna come uno dei grandi investimenti futuri. Dopo appena quattro mesi il direttore sportivo del Siviglia, Monchi, sarebbe sul punto di beneficiare della sua cessione a livello finanziario.

Milan e Inter, assalto al giovane Nianzou

Un nuovo derby da urlo tra Milan e Inter, che hanno messo gli occhi sul giovane centrale difensivo del Siviglia. Classe 2002, il calciatore francese è al momento ai box per un infortunio al ginocchio ma ha stregato già i dirigenti dei maggiori club della Serie A. Nei prossimi mesi potrebbe esserci l’assalto decisivo: tutto dipenderà anche dalla qualificazione o meno del Siviglia in Champions League.

In caso contrario, il giovane Nianzou andrebbe così via per un nuovo capitolo della sua carriera che si preannuncia interessante. A partire da gennaio i due club italiani si muoveranno in maniera costante per rinforzare le rispettive rose, anche a partire da giovani talenti di prospettiva assoluta.