Milan e Napoli in azione, a fine anno sarà addio: pronto al grande salto

Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione da disputare.

Tra queste troviamo Milan e Napoli, che hanno tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori, Pioli e Spalletti. Il reparto che le due società intendono rinforzare è quello avanzato, che necessità di maggiore qualità. A tal proposito, uno degli obiettivi sembra essere già stato individuato, con i due club pronti a sfidarsi per cercare di accaparrarselo.

Tutti pazzi per Orsolini: Milan e Napoli ci pensano

Il calciatore che le due società hanno messo nel proprio taccuino è Riccardo Orsonili, ala classe 1997 del Bologna. Il ragazzo si sta rendendo protagonista di una stagione strepitosa, che lo vede già a quota sette rei realizzate e tre assist forniti in 27 presenze tra campionato e Coppa Italia. Questo ottimo campionato ha portato Napoli e Milan a mettergli gli occhi addosso, tanto che in estate potrebbero provare ad imbastire una trattativa con i rossoblu. Il Napoli, infatti, lo avrebbe individuato per sostituire Politano, che potrebbe lasciare il club al termine della stagione. Il Milan, invece, in caso di acquisto andrebbe a completare il proprio reparto, andando ad aggiungere qualità importante alla zona offensiva. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il mercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Milan e Napoli pronte a sfidarsi per Orsolini che, finalmente, sembra definitivamente pronto al grande salto.