Intreccio tra bomber, così prendono Vlahovic dalla Juve

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante ci sia una seconda parte di stagione tutta da giocare.

Tra le squadre più attive troviamo il Manchester United, reduce dalla vittoria della Carabao Cup contro il Newcastle. I red devils, che si trovano al terzo posto in Premier League, vogliono rinforzare il proprio attacco, aggiungendo maggiore qualità. Proprio per questo, stando a quanto riporta il portale footballinsider247.com, la dirigenza avrebbe individuato in Harry Kane il profilo giusto. Il bomber inglese vedrà scadere il proprio contratto con gli Spurs nel 2024 e, almeno per ora, non sembrano esserci novità per quanto riguarda il rinnovo. Qualora non si arrivasse ad un accordo, il Tottenham potrebbe prendere in considerazione l’idea di cederlo per non perderlo a parametro zero. In caso la cessione si verificasse, Antonio Conte avrebbe già individuato il giusto sostituto.

Intreccio tra Bomber: Vlahovic obiettivo del Tottenham

Qualora i Red Devils riuscissero a portare il bomber inglese ad Old Trafford, ecco che il Tottenham si fionderebbe su Dusan Vlahovic della Juventus. Antonio Conte apprezza molto le qualità del classe 2000, e potrebbe spingere con la dirigenza per portarlo a Londra. Il bomber bianconero, viste le difficoltà della Juventus per via del caso legato alle plusvalenze, potrebbe decidere di lasciare la vecchia signora al termine della stagione. La Premier è un campionato che affascina e non poco l’ex viola, che potrebbe chiedere alla società di lasciarlo partire in caso di offerta da parte degli Spurs. Nonostante ci siano ancora tre mesi di stagione da disputare il mercato estivo sembra già entrare nel vivo, con l’intreccio tra bomber che è pronto ad infiammarsi.