È già Derby d’Italia: ‘tradimento’ a zero

Derby d’Italia dal campo al mercato: il possibile tradimento nel prossimo giugno. Lo scenario e tutti i dettagli

L’Inter ha già centrato l’obiettivo, oggi tocca alla Juventus e domenica sarà Derby d’Italia.

A San Siro andrà in scena il primo dei tre confronti diretti tra campionato e Coppa Italia. Inter-Juventus si sta già infiammando e nei prossimi mesi potrebbe essere nuovamente Derby d’Italia anche sul mercato. Le due società si sono spesso sfidate anche in sede di trattative, non mancano nemmeno i doppi ex che hanno vestito entrambe le maglie. In questo senso, la dirigenza della Juve è già alla finestra per un big nerazzurro. Si tratta di de Vrij, ancora in scadenza di contratto a giugno e ormai riserva di Simone Inzaghi. “Il rinnovo? Stiamo parlando, siamo in buonissimi rapporti e questa è una cosa molto importante”. Nonostante le recenti dichiarazioni del calciatore, la Juventus continua a monitorare la situazione del difensore ex Lazio.

Calciomercato Inter, Juve sempre attenta su de Vrij

L’olandese, come detto ancora in scadenza, è già libero di accordarsi con un altro club a parametro zero.

Simone Inzaghi lo ha ‘declassato’ a riserva di Acerbi e, soprattutto in caso di permanenza dell’italiano, difficilmente de Vrij accetterà il rinnovo. L’ex Lazio potrebbe così andare a rinforzare la difesa a tre di Massimiliano Allegri, con il possibile ritorno della Juventus sul giocatore per la firma in scadenza. L’Inter e Marotta e Ausilio sono già avvisati.