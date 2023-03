Due fuoriclasse a costo zero: contesa a tre in Serie A

Inter, Roma e Juventus potrebbero spartirsi le prestazioni di due fuoriclasse assoluti dello scenario internazionale in scadenza con Real Madrid e City

Il campionato di Serie A prosegue spedito verso la sua naturale conclusione e il Napoli non sembra voler cedere il passo alle dirette inseguitrici. L’Inter, dal canto suo, è speranzosa di poter riacciuffare la testa di serie ma Inzaghi resta coi piedi per terra e promette di blindare quantomeno il secondo posto, mentre Roma e Juventus devono fare bene i conti con chi vorrà puntare ad un posto sempre migliore in Europa.

Ebbene le tre concorrenti potrebbero togliersi anche qualche soddisfazione fronte mercato, che si prospetta essere per ciascuna molto movimentato. I nerazzurri lasceranno a malincuore Skriniar, con le situazioni di Gosens e Dumfries ancora da definire. Certo è che Marotta è alla ricerca di un valido centrale d’esperienza a livello internazionale, come potrebbe essere Laporte. Quest’ultimo sarebbe in procinto di lasciare il Manchester City di Guardiola a seguito di qualche scaramuccia interna relativa al suo carente impiego in stagione. Il franco-spagnolo, però, avrebbe dietro di sé anche l’interesse di Mourinho che potrebbe invece perdere Smalling – anch’egli indiziato a prendere il posto di Skriniar nella difesa a tre di Inzaghi.

Inter, Roma e Juventus su Laporte e Modric: corsa estrema sul mercato

Più defilata dalla questione difensiva la Juventus, piuttosto preoccupata di come andrà a cambiare il reparto di centrocampo. Oltre alle possibili uscite di Arthur, McKennie, Zakaria e Paredes, non c’è certezza che uno tra Miretti e Fagioli possa restare a pieno titolo a disposizione di Allegri.

Così la dirigenza potrebbe innestare uno come Modric, in scadenza di contratto con il Real Madrid. L’ex Pallone d’Oro preferirebbe restare ancora un altro anno con Ancelotti alla guida, ma per il presidente Perez la strada dell’addio sarebbe già tracciata. Il suo profilo, in ogni caso, stuzzicherebbe anche le attenzioni delle altre due pretendenti. Insomma, un mercato destinato ad infiammarsi ancor di più nelle prossime settimane al netto di nuovi risvolti.