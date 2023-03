Juve pronta al colpo, doppia contropartita sul piatto: il difensore dalla Serie A

La stagione è entrata nella sua fase cruciale ma, nonostante questo, diverse società sono già proiettate al calciomercato estivo.

Tra le più attive troviamo la Juventus che, nonostante le problematiche legate al caso plusvalenze, sta già pensando a come rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri alla riapertura del calciomercato estivo. Il reparto che la società bianconera intende rinforzare è la difesa, che necessità di rinforzi importanti visto anche il futuro incerto di Leonardo Bonucci. A tal proposito, la vecchia signora sembra aver già individuato il giusto profilo per rinforzare il proprio reparto arretrato.

La Juventus pensa a Igor: doppia contropartita per la Fiorentina

Come detto, nonostante le difficoltà legate al caso plusvalenze, la Juventus sembra già molto attiva nella programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Il difensore individuato dalla dirigenza bianconera per rinforzare il reparto difensivo è Igor, brasiliano classe 1998 della Fiorentina. Il ragazzo si sta rendendo protagonista di una buona stagione, che lo ha visto collezionare 28 presenze tra campionato e coppe. L’ottima stagione disputata fin qui in maglia viola ha portato diversi club a monitorarlo con grande attenzione tra cui la Juventus, che sembrerebbe pronta a bussare alla porta del club toscano con un’offerta ufficiale. La vecchia signora, infatti, sembra decisa a mettere sul piatto i cartellini di Gatti e Rugani pur di convincere la Fiorentina a cedere il brasiliano. Italiano apprezza e non poco i due calciatori bianconeri, e questo potrebbe portare la società viola a prendere in forte considerazione la proposta che potrebbe arrivare a breve da Torino. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con la Juventus pronta a virare in maniera decisa sul perno della difesa viola.