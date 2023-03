Leao-Milan, cambia tutto: accordo raggiunto

L’esterno offensivo portoghese avrebbe stretto un pre-accordo con la società economicamente più florida del momento, facendo sudare freddo a Maldini

Il Rafael Leao infallibile e mattatore della scorsa stagione è tramutato in una versione meno carismatica ed incisiva. Sui campi di allenamento appare svogliato, quasi stesse pensando di portare avanti l’esperienza al Milan per qualche altro mese come previsto dagli impegni in programma perché deve. Poi potrà fare fagotto e dire addio al capoluogo lombardo.

La situazione legata al suo rinnovo di contratto è molto delicata, in quanto nelle ultime settimane non sono stati fatti passi sostanziali verso il raggiungimento di un comune accordo con la dirigenza rossonera capitanata da Paolo Maldini. Il calciatore chiede una cifra vicina ai 7,5 milioni di euro stagionali, per i prossimi cinque anni. Senza contare il bonus alla firma di altri 2 milioni. Resta da capire in che modo potrà essere accontentato. Al contempo, il direttore sportivo sarebbe molto preoccupato da un evento che – secondo fonti certe – avrebbe dell’incredibile, in relazione al futuro dell’esterno portoghese tra le file di Stefano Pioli.

Calciomercato, futuro di Leao già tracciato: vola in Premier League

Leao non sarà più un calciatore del Milan dalla prossima estate. Questo è quanto trapelato nell’indiscrezione di mercato di ‘Salt and Pepper’ su Twitter, secondo la quale sarebbe stato raggiunto un pre-accordo tra l’entourage del fantasista e la dirigenza del Chelsea.

Il club inglese, tra i più forti economicamente dello scenario europeo grazie ai grandi investimenti del gruppo di proprietà di Todd Boelhy, avrebbe strappato una firma non meglio definita. Questione di tempo, dunque, per far sì che la situazione possa delinearsi verso una strada apparentemente già tracciata. Di sicuro non si tratta di una firma a parametro zero, in quanto il calciatore resta legato al club rossonero fino a giugno 2024. Il regolamento, infatti, non prevede formule di tesseramento per un’altra società con così ampio anticipo. Quanto alle cifre di cessione, il Milan potrebbe intascare almeno 100 milioni di euro.