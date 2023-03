Conte torna alla Juve, la richiesta è chiara: deve andare via

Antonio Conte è sempre più vicino all’addio: l’allenatore italiano può tornare alla Juventus, ecco la sua decisione chiara

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte. Il manager del Tottenham è pronto ad andare via dalla Premier per avvicinarsi a casa dopo le delusioni alla guida degli Spurs. Inizialmente c’è stata una crescita esponenziale per il top club inglese, ma lo stesso Conte è pronto a cambiare aria.

Nelle ultime settimane il suo nome è sempre stato accostato ad un possibile ritorno alla Juventus, che potrebbe dire a Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese si giocherà il suo futuro a partire dalle prossime sfide di Serie A e di Europa League. I bianconeri potrebbero arrivare fino in fondo alla competizione europea cercando così di tornare in Champions League il prima possibile. Prima del suo trasferimneto alla Juventus, lo stesso centrocampista francese, Paul Pogba, sarebbe stato vicino al Tottenham nella scorsa estate. La rivelazione è stata lanciata da Massimo Brambati come riportato dal portale “tribalfootball”. Conte e Paratici non l’hanno preso in considerazione agli Spurs: il messaggio è stato fin troppo chiaro.

Juventus, la decisione di Conte su Pogba

Il suo ritorno alla Juventus finora non è stato fortunato. Tanti infortuni gli hanno impedito di mettere in mostra tutta la sua qualità: in estate bisognerà valutare il futuro di Pogba che non ha dato il minimo contributo per questa stagione. Ora il francese tornerà soltanto ad inizio aprile quando i giochi ormai sembrano fatti, ma va tenuta in considerazione la sua tenuta fisica e mentale.

In caso di ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus, Paul Pogba dovrebbe fare subito le valigie ma non sarà facile trovare l’acquirente. Le sue condizioni fisiche sono da valutare quotidianamente dopo l’operazione al ginocchio: addio anticipo per il centrocampista bianconero sempre ai box per infortunio.