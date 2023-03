Gelo Inzaghi-Marotta, clamoroso Inter: ribaltone a tinte bianconere

Il rapporto tra Inzaghi e Marotta pare essersi incrinato, dopo gli ultimi passi falsi dell’Inter: l’ex Juventus si offre al club nerazzurro

Ok, aver raggiunto il traguardo dei quarti di finale di Champions – a distanza di molti anni dall’ultima volta – è senza dubbio un successo importante, di cui andare fieri. Anche vincere la Supercoppa per il secondo anno consecutivo non era affatto scontato, peraltro surclassando il Milan, e potrebbe accadere la stessa cosa in Coppa Italia.

Nonostante ciò, si continua ad avvertire un certo senso di insoddisfazione nel mondo Inter. E il motivo, ovviamente, è da ricondurre al deludente percorso in campionato della squadra targata Simone Inzaghi, che aveva come obiettivo principale la conquista dello Scudetto. Lautaro e compagni lasciano alquanto a desiderare quando si tratta di affrontare avversari di portata minore e peccano di concentrazione. Sono otto i ko accumulati in Serie A: davvero troppi per questa Inter, che vanta probabilmente la rosa più forte nel contesto italiano.

La società, chiaramente, non può accettare un rendimento del genere, perciò ai piani alti della ‘Beneamata’ si sta già riflettendo profondamente sul da farsi. E sembra che adesso sia spuntato il gelo tra mister Inzaghi e l’amministratore delegato Giuseppe Marotta. Il rapporto si sarebbe un po’ incrinato, dopo gli ultimi passi falsi. A maggior ragione, l’ipotesi relativa all’esonero del tecnico piacentino a fine stagione non è affatto da escludere. Pare, inoltre, che all’Inter – approfittando del momento difficile – si sia offerto l’ex Juventus Igor Tudor, attualmente allenatore del Marsiglia.

Inzaghi può dire addio all’Inter: si offre Tudor

All’inizio non è stato semplice in Francia, ma da un po’ di tempo il trainer croato è diventato a tutti gli effetti un idolo dei suoi tifosi. Evidentemente non disdegnerebbe comunque un ritorno in Italia, per mettersi alla prova a livelli ancora più elevati.

Insomma, è sicuramente una pista da tenere in considerazione nei mesi a venire, sebbene Tudor abbia un rilevante passato a tinte bianconere. La sua esperienza, però, potrebbe essere l’ideale al fine di aprire un nuovo ciclo, che l’Inter – nel caso – spera possa essere ancora più vincente di quello a firma Inzaghi.