Pugno duro della Uefa su Napoli-Eintracht: fuori dalle coppe

Pomeriggio di grande paura quello di ieri per la città di Napoli, che ha subito un violento attacco da parte dei tifosi dell’Eintracht.

Poche ore prima della sfida di ritorno contro l’Eintracht, il centro di Napoli è stato vittima di violenti attacchi da parte dei supporter tedeschi, che hanno preso d’assalto Piazza del Gesù.

Questi scontri hanno portato gli ultras a lanciare petardi, fumogeni e vari oggetti, oltre che ad incendiare un auto delle forze dell’ordine. Questi fatti, ovviamente, hanno scosso la città, con molte persone costrette a ritirarsi nei negozi per evitare di finire in mezzo al conflitto. Sulla questione si è espresso anche il procuratore aggiunto di Napoli Sergio Amato, affermando che “quello che è successo a Napoli è sconcertante e preoccupante. Le forze dell’ordine hanno fatto un lavoro eccezionale limitando addirittura i danni. I club in questi ultimi anni hanno fatto tantissimo ma a volte questi fenomeni di violenza urbana avvengono anche a chilometri di distanza dagli stadi”. La situazione non è passata inosservata agli occhi della Uefa, che ora potrebbe prendere pesanti provvedimenti contro il club di Francoforte.

Scontri a Napoli, la Uefa decisa: possibile squalifica dalle competizioni europee per l’Eintracht

Come detto, gli scontri avvenuti nel centro di Napoli che hanno portato a sette arresti, non sono passati inosservati agli occhi della Uefa, che ora potrebbe prendere pesanti provvedimenti.

Il grande lavoro svolto dalle forze dell’ordine ha portato a sette arresti che, da quanto si apprende, riguarda i tifosi del Napoli. I tifosi dell’Eintracht, invece, nella mattinata di oggi, stanno raggiungendo Salerno e Roma per fare ritorno nelle rispettive città in Germania. La Uefa, visti gli avvenimenti, sta prendendo in seria considerazione l’ipotesi di squalificare il club tedesco dalle competizioni europee per i prossimi due anni. Al momento le valutazioni sono ancora in corso, ma è altamente probabile che una decisione definitiva verrà presa e comunicata nella giornata di venerdì 17 marzo.