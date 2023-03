Rivoluzione Juve, svanito un obiettivo: le alternative

Cristiano Giuntoli, pochi minuti prima della sfida con l’Eintracht, ha parlato del proprio futuro su Amazon Prime Video.

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video a pochi istanti dalla sfida con l’Eintracht.

Oltre alla partita, uno dei temi più importanti per i tifosi partenopei è il futuro del direttore sportivo che, ad Amazon Prime Video, ha dichiarato di avere “un anno di contratto, mi trovo benissimo qui, insieme a una mia famiglia. Quindi non vedo perché non dovrei restare”. Questa notizia è una doccia fredda per la Juventus, che aveva individuato proprio in Giuntoli il profilo giusto per avviare un nuovo ciclo. La vecchia signora, quindi, comincerà a guardarsi intorno.

Juventus, addio Giuntoli: tre alternative sul tavolo

Come detto, la Juventus dovrà rinunciare a Cristiano Giuntoli che, ai microfoni di Amazon Prime Video, ha di fatto annunciato la propria permanenza a Napoli.

Proprio per questo motivo, la società bianconera ha iniziato a valutare tutte le possibili alternative. I nomi che più stuzzicano sono Massara, Berta e Igli Tare, con quest’ultimo in scadenza con la Lazio al termine della stagione. Il direttore sportivo albanese è stato molto seguito negli ultimi anni, e non è da escludere un tentativo qualora il rinnovo con il club romano non si verificasse. Massara del Milan e Berta dell’Atletico Madrid, sono nomi che la società piemontese sta valutando, visto il futuro in bilico nei rispettivi club. La vecchia signora sembra determinata a scegliere in breve tempo il nuovo direttore sportivo, in modo da poter cominciare a programmare le strategie per il futuro.