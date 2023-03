Ferran Torres alla Juve: solo a queste condizioni

Ferran Torres potrebbe unirsi alla Juve nel giro di pochissimo tempo. Tutto ciò ovviamente solo al verificarsi di determinate condizioni

Lo spagnolo di proprietà del Barcellona prossimamente potrebbe fare le valigie. Nonostante la cifra onerosa che è stata investita per il suo acquisto i blaugrana stanno pensando di cederlo.

Così le big estere si sono già appollaiate. Pronte per ulteriori sviluppi che possono portare il giocatore a lasciare la sua squadra attuale. Su tutti qualcuno si è già fatto avanti anzitempo, e si tratta del Tottenham.

Gli Spurs stanno pensando infatti ad una doppietta spagnola, sfruttando l’eventuale panchina di Luis Enrique. Che in tal caso andrebbe ovviamente a sostituire Antonio Conte. Ma queste sono solo voci di mercato, che di conseguenza non rappresentano granché.

Anche in Italia il giocatore ha le sue pretendenti. Una in particolare, la quale potrebbe sfruttare il sistema delle contropartite tecniche ed economiche per riuscire ad arrivare al giocatore.

Si parla pur sempre di un elemento giovane e di qualità. Cosa che potrebbe fare molto comodo a tante squadre. A quanto pare su tutte sembra che solo la Juventus (in Italia) sia pronta ad approfittarne.

Eventualmente sarebbe un colpo davvero clamoroso. Ma come arrivare a lui? Ecco la tattica ipotetica che la dirigenza potrebbe utilizzare.

Ferran Torres alla Juve: ecco l’affare

Il sito Fichajes sostiene che Ferran Torres potrebbe lasciare la Spagna a breve. Al fronte di determinate condizioni i bianconeri potrebbero fare la voce grossa. Ma, come è giusto ribadire, solamente in determinati casi.

Se Di Maria non dovesse rinnovare il suo contratto attuale la virata andrebbe direttamente sull’esterno spagnolo. Stesso discorso per Chiesa, che a livello fisico non è ad oggi in grado di dare chissà quali garanzie.

Ma come detto sopra queste sono solamente ipotesi. Che di conseguenza non rappresentano certezze o ufficialità.