Lo porta Pogba: scambio folle, nuova stella per Allegri

La Juventus pianifica un grande ritorno grazie alla cessione di Paul Pogba: scambio pazzo durante l’estate

Questa sera la sfida contro la Sampdoria: vincere e sperare che il -15 sia annullato grazie alla ‘carta Covisoc’, per volare immediatamente al secondo posto.

Sono ore bollenti in casa Juventus dove non si perde di vista quello che sarà il focus per il prossimi mesi. Si tratta chiaramente del calciomercato che riaprirà ufficialmente i battenti e che rischia di regalare uno scambio clamoroso con Pogba al centro di tutto. Perchè il francese, sin dal suo tanto sperato e chiacchierato ritorno nella Torino bianconera, ha fatto enorme fatica ad imporsi. Fatica, addirittura, a scendere in campo visti i continui acciacchi che lo hanno reso indisponibile praticamente sempre per Massimiliano Allegri. E l’ultima ‘punizione’ nei confronti dell’ex United, arrivato in ritardo alla cena alla Continassa alla vigilia del match contro il Friburgo (Allegri lo ha poi escluso dai convocati) sembrerebbe un indizio decisamente concreto di quello che sarà il destinato del ‘Polpo’. Perchè Pogba è stato vicino a lasciare il club piemontese già a gennaio ma è nel mese di giugno che, concretamente, potrebbe finire per dire addio. E l’ipotesi ventilata da ‘La Gazzetta dello Sport’, a riguardo, appare come una suggestiva ed intrigante provocazione. Perchè a Parigi vi è un altro scontento di lusso, bersagliato sui social dai tifosi e che in estate potrebbe clamorosamente cogliere la palla al balzo per cambiare aria.

Pogba al PSG: Juve, così arriva Verratti

Si tratta di Marco Verratti, un profilo che alla ‘Vecchia Signora’ piace sin dai tempi di Pescara.

Le pesanti critiche al centrocampista abruzzese dopo l’errore in Champions League contro il Bayern cominciano a pesare ed i sostenitori del PSG non sembrano volergliela far passare liscia. D’altro canto, poi, Paul Pogba è sempre stato un obiettivo del club di Al-Khelaifi. E lo sarebbe ancor di più se in estate, come pare probabile, Galtier lascerà il posto a Zinedine Zidane, uno dei più convinti sostenitori del centrocampista attualmente alla Juventus. Mera e affascinante suggestione ma le porte in tal senso, seppur leggermente, rimangono aperte: con Pogba a Parigi, la Juventus potrebbe finalmente abbracciare Verratti.