Pogba ha già stancato: la Juve prova lo scambio col Psg

Il possibile arrivo di Zidane sulla panchina parigina potrebbe favorire l’operazione. Ecco tutti i dettagli

La Juventus vuole disfarsi di Pogba e con la mancata convocazione per la gara col Friburgo, arrivata ufficialmente a causa del ritardo del francese alla cena di vigilia, ha iniziato a preparare il terreno.

Del resto un club a rischio esclusione dalle coppe europee non può permettersi l’ingaggio da 8 milioni netti più bonus garantiti in estate dal non lungimirante Cherubini. Incomprensibile, bastava una controllatina ai trascorsi del francese degli ultimi tre anni… Peggio ancora se quel calciatore è cotto, se non stracotto (ricordiamo, 2 sole presenze quest’anno) sul piano fisico. Finito, a esser severi ma giusti nei confronti di uno che abbiamo ammirato e che ha fatto la differenza, ma che oggi è poco più di un influencer.

La Juve potrebbe percorrerere come extrema ratio la strada della risoluzione del contratto in scadenza nel 2026.

Prima soluzione al disastro di mercato orchestrato dall’ex vice di Paratici, con lo zampino però di Allegri, potrebbe essere quella di uno scambio. Con chi? Col PSG, qualora Zidane – estimatore di Pogba – venisse convinto da Al-Khelaifi ad accomodarsi sulla panchina parigina al posto di Galtier, un condannato a morte dopo l’uscita agli ottavi di Champions per mano del Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, Pogba-Fabian Ruiz ‘grazie’ a Zidane

Con l’intermediazione della Pimenta, il club targato Exor potrebbe cercare di portare a termine un ‘baratto’ alla pari con uno dei calciatori che difficilmente rientrerà nei piani futuri del Paris Saint-Germain e che dalle parti della Continassa apprezzano già da qualche anno: parliamo dell’ex Napoli Fabian Ruiz.

Tre anni più giovane di Pogba e pagato 25 milioni l’estate passata, ecco perché va escluso il via libera di Campos e soci a uno scambio alla pari. Con valutazioni differenti (a vantaggio del Psg) oppure con la reciproca formula del prestito, l’operazione sull’asse Torino-Parigi avrebbe delle possibilità di giungere al traguardo.