Un altro Campione del Mondo per la Juve: ci pensa Di Maria

Il calciomercato estivo inizia a prendere forma, nonostante la stagione sia entrata nella sua fase più calda.

La stagione è entrata ufficialmente nella sua fase cruciale ma, nonostante questo, diverse società sono già proiettate alla programmazione del futuro.

Tra le più attive troviamo la Juventus che, nonostante i problemi legati al caso plusvalenze, sembra intenzionata a progettare le strategie per il prossimo calciomercato estivo. Il reparto dove la vecchia signora necessita di intervenire è la difesa, soprattutto per quanto riguarda le corsie laterali. Juan Cuadrado, infatti, vedrà scadere il proprio contratto a giugno e, almeno per ora, non sembrano esserci novità in merito ad un possibile rinnovo. Proprio per questo, la dirigenza bianconera si sta guardando intorno, tanto che sembra aver individuato il giusto profilo per sostituirlo.

Idea Monitel per la Juventus: la carta giusta è Di Maria

Come detto, nonostante le difficoltà legate al caso plusvalenze, la Juventus sembra iniziare a muoversi per programmare la prossima stagione.

Il calciatore individuato dalla dirigenza per rinforzare la corsia di destra è Gonzalo Montiel, argentino classe 1997 del Siviglia. Il club andaluso sta disputando una stagione a dir poco pessima, visto il quartultimo posto in classifica. Qualora dovesse concretizzarsi la retrocessione nella seconda divisione spagnola, i biancorossi sarebbero costretti a cederlo ad un prezzo decisamente più basso. Un alleato importante per la Juventus potrebbe essere Angel Di Maria che, in caso di rinnovo, potrebbe convincere l’amico e compagno di nazionale a sposare la causa bianconera. Il calciomercato estivo si appresta ad entrare nel vivo, con la Juventus pronta a cogliere la grande occasione in caso di retrocessione da parte del Siviglia.