Post Dumfries, erede a sorpresa: firma con lo scambio

L’Inter cederà Dumfries in estate: nuovo profilo nel mirino di Marotta per rimpiazzarlo, idea scambio

Una sconfitta contro lo Spezia che lascia l’amaro in bocca all’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico deve quindi risollevare subito il morale dei suoi, se non vuole brutte sorprese dal big match di Champions di scena all”Estadio do Dragao’ martedì prossimo contro il Porto.

Staccare il pass per i quarti di finale di Champions League sarà fondamentale anche per la prossima sessione estiva di calciomercato che vedrà il club di Steven Zhang dover fare di necessità virtù per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico piacentino. E tra i nodi più spinosi da sciogliere vi sarà certamente quello legato al terzino destro, visto che Denzel Dumfries è destinato a cambiare aria. L’olandese, dopo le prime difficoltà, ha avuto una crescita enorme attestandosi tra i migliori nel suo ruolo. L’occasione di firmare una ricca plusvalenza, però, ha ingolosito la società meneghina che lascerà partire l’ex PSV per non meno di 40 milioni. E da questo punto di vista la caccia all’erede che possa prendere il posto da titolare in quella zona del campo è cominciata da tempo. Numerosi i nomi circolati sul taccuino di Beppe Marotta che adesso, un pò a sorpresa, potrebbe finire per pescare in Spagna per mettere a segno un grande colpo. Nel mirino c’è Juan Foyth, terzino e nazionale argentino in forza al Villarreal, con il quale è sotto contratto fino al 2026.

Foyth all’Inter: Marotta disegna lo scambio

Valutato non meno di 25 milioni di euro, per il laterale classe 1998 la proposta dell’Inter potrebbe prendere piede sulla base di uno scambio alla pari.

Il sacrificato sarebbe Joaquin Correa che a parte i primi mesi subito dopo il suo approdo dalla Capitale, ha fatto enorme fatica ad imporsi. E l’Inter per vitare una minusvalenza dovrà cederlo per una cifra importante. Ecco perchè lo scambio tra argentini, sulla base di 25 milioni, potrebbe far felice pure il Villarreal che non disdegnerebbe l’approdo di un rinforzo di peso per l’attacco di Quique Setièn. Sono 18 le presenze di Foyth con il ‘Sottomarino giallo’ in questa stagione, con 1 rete e 2 assist vincenti all’attivo.