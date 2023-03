HIGHLIGHTS | La Lazio fallisce il sorpasso all’Inter: solo 0-0 a Bologna

I capitolini falliscono il sorpasso all’Inter in classifica non andando oltre lo 0-0 al Dall’Ara: Sarri non riscatta il ko in coppa

Reduce dalla batosta casalinga in Conference League contro l’Az Alkmaar – tra pochi giorni, in Olanda, i capitolini sono chiamati all’impresa se vogliono accedere ai quarti della competizione – la Lazio non va oltre lo 0-0 al cospetto di un buon Bologna.

All’interno di una gara che ha visto l’undici di Thiago Motta tenere testa più che dignitosamente al più quotato avversario, le occasioni non sono state numerose, ma abbastanze nitide. Nella prima frazione il Bologna ha colpito un palo con Fergsuon, dando l’impressione di poter colpire da un momento all’altro la retroguardia laziale; i biancocelesti hanno risposto con l’iniziativa di Luis Alberto, murato da Skoruspki al 35′. Nella ripresa i ritmi calano inevitabilmente, ma nel finale c’è spazio per una grande occasione capitata sui piedi di Musa Barrow, che con un destro da fuori sfiora l’incrocio dei pali. Finisce 0-0, con la Lazio che fallisce l’occasione di portarsi, per la prima volta in stagione, al secondo posto in solitaria.

HIGHLIGHTS Bologna-Lazio 0-0: tabellino e classifica

Bologna-Lazio 0-0

La classifica di Serie A: Napoli* punti 68; Inter* 50; Lazio* 49; Roma e Milan 47; Atalanta* 42; Juventus** Bologna* 36, Udinese* 35; Torino 34; Monza 32; Fiorentina 31; Sassuolo 30; Empoli* 28; Lecce 27; Salernitana 25; Spezia* 24; Verona 18; Cremonese e Sampdoria 12.

*Una partita in più

**15 punti di penalizzazione