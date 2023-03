Pogba è UFFICIALMENTE out: la Juve lo ha punito, ecco perché

Paul Pogba stasera non prenderà parte alla sfida tra Juventus e Friburgo per motivi disciplinari: c’è un gesto che Allegri non ha perdonato

A poche ore dal fischio d’inizio di Juventus-Friburgo, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, giunge una notizia a sorpresa dalla lista dei convocati di Massimiliano Allegri. Nell’elenco, infatti, non è presente un certo Paul Pogba, che dunque non potrà prendere parte alla sfida odierna.

Stavolta, però, non centrano nulla i problemi fisici che hanno impedito al centrocampista francese di reinserirsi subito nel mondo bianconero. Dietro a questa decisione, infatti, c’è una motivazione di carattere disciplinare. Entrando più nello specifico della vicenda, l’ex Manchester United si è presentato in ritardo ieri a cena nel ritiro della Continassa. Un qualcosa che non è andato giù a mister Allegri, che di comune accordo con la società ha poi optato per l’esclusione del classe ’93.

Juventus-Friburgo, Pogba fuori dai convocati per motivi disciplinari: l’elenco completo

Segno evidente di come adesso alla ‘Vecchia Signora’ si stia tenendo una linea abbastanza dura, in modo da non abbassare la concentrazione dei calciatori sul campo e fuori. D’altronde, siamo in una fase delicata della stagione e i torinesi vengono dalla bruciante sconfitta dell’Olimpico per mano della Roma di Mourinho.

Di seguito l’elenco completo dei convocati: Szczesny, Perin, Pinsoglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani, Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea, Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soulé.