FIGC, ricorso respinto: la Juventus avrà la ‘carta Covisoc’

Ufficialmente respinta la richiesta della Federcalcio, la Camera di consiglio è fissata per il prossimo 23 marzo

Il Consiglio di Stato ha respinto, stando a quanto riferito da ‘Gazzetta.it‘, il ricorso che nella giornata di ieri la FIGC ha presentato.

La richiesta di cancellazione dei due pronunciamenti del Tar del Lazio che imponevano l’immediata consegna della tanto chiacchierata ‘carta Covisoc’ (datata 14 aprile 2021) ai legati di Fabio Paratici e Federico Cherubini. È stata quindi disposta immediatamente la consegna della documentazione che potrebbe rappresentare un’ottima notizia per la Juventus, in quanto sembrerebbe poterci essere una violazione dei tempi procedurali dell’intero percorso giudiziario che ha portato il -15 per la squadra di Allegri.

Juve, si punta a cancellare il -15: ecco come

Si punterebbe quindi a cancellare la penalizzazione, la Federazione pur mostrando il documento pare non ritenere rischioso lo stesso, dal punto di vista processuale.

È stata, infatti, valutata “la sussistenza di un periculum in funziona di un’ordinaria richiesta cautelare collegiale, non di una richiesta riservata alle sole ipotesi di ‘estrema gravità e urgenza’ e quindi collegata a un danno definibile come ‘catastrofico’ per la parte deducente”.