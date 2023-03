Conte torna a Milano: deciso già il primo colpo

Il calciomercato estivo vedrà il futuro di Antonio Conte sotto i riflettori: ritorna subito a Milano con un colpo

Non è affatto un mistero che il nome di Antonio Conte abbia monopolizzato, e sia destinato a farlo ancora per mesi, l’attenzione dei top club europei.

D’altronde la scadenza contrattuale con il Tottenham è dietro l’angolo e per uno degli allenatori più vincenti d’Europa, si prospettano diverse possibilità per il futuro. Di rinnovo con il club di Levy pare non si parli proprio più, al punto che l’addio del tecnico salentino a scadenza contrattuale è dato totalmente per scontato. Ed il profilo di Conte rimane in primo piano per il calcio meneghino, visto che si è parlato anche di Milan nel caso in cui i rossoneri non centrassero l’ingresso alla prossima Champions League. Un’ipotesi che rimane comunque abbastanza improbabile perchè in realtà Antonio Conte non avrebbe mai nascosto il desiderio di fare ritorno sì a Milano, sulla sponda del Naviglio che lo ha visto riportare i cugini nerazzurri al tricolore. E, quindi, con Inzaghi fuori dai giochi un Conte-bis per l’Inter sarebbe più che probabile. Al punto che l’allenatore leccese potrebbe aver già messo nel mirino un grande colpo per il suo ritorno in Italia, per rinforzare la difesa nerazzurra. Secondo quanto viene riferito da ‘Sport’, Conte sarebbe felicissimo delle prestazioni di una delle pedine che è arrivata al Tottenham in prestito l’anno scorso e per il quale Conte spingerà per riaverlo all’Inter.

Inter-Conte con il colpaccio: arriva dalla Spagna

Si tratta di Clèmentin Lenglet, centrale di proprietà del Barcellona ma finito in prestito proprio agli ‘Spurs’ per ferma volontà di Conte.

Il francese classe 1995 è diventato ben presto uno dei cardini della difesa della squadra londinese, collezionando 26 presenze con 1 rete e 2 assist vincenti. Il Tottenham non avendo un diritto di riscatto, e con Conte che saluterà a giugno, punterà su altri profili. In tal senso, secondo ‘ElNacional.cat’, Laporta ed il Barcellona non intendono trattenerlo al punto che sarebbero già a caccia di possibili acquirenti per il difensore. L’Inter potrebbe quindi farsi avanti, proprio per accontentare l’allenatore pugliese che pare possa avvicinarsi con un colpo di spessore al ritorno nella Milano nerazzurra.