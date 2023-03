Il Napoli ne manda via due per uno: il Milan fa ‘festa’

New-entry in arrivo per Spalletti. In due gli dicono addio però. Nel frattempo ci pensano i rossoneri a farsi avanti

La clamorosa cavalcata con cui il Napoli si sta rendendo protagonista in stagione sta letteralmente sorprendendo tutti, sia addetti ai lavori che non. Ben 22 vittorie racimolate in campionato dalla squadra di Luciano Spalletti: incorniciate, peraltro, dal loro cammino europeo che, a quanto pare, non sembra volersi interrompere qui.

E’ questo ciò che sorprende. Il fatto che, almeno per una volta nella vita, questo Napoli faccia seriamente paura anche in Europa. A saperne qualcosa sono Ajax e Liverpool, oltre che all’Eintracht Francoforte, chiaramente. Non a caso, sono proprio i tedeschi ad esserne usciti con le ossa rotte dal primo confronto negli ottavi di Champions contro i ‘partenopei’, dove il punteggio sorride per 2-0 in favore di Di Lorenzo e compagni. A prescindere da questo, però, è anche vero che questo Napoli ha ancora tempo e modo di poter migliorare…Ed è proprio questo ad incutere timore ai loro avversari. In vista della prossima stagione infatti, col traguardo Scudetto che si avvicina sempre più, Aurelio De Laurentiis e i suoi potrebbero finire per compiere altri importanti investimenti. Tra questi, occhio ad un calciatore in particolare che ha, oramai, messo per iscritto il proprio nome in Serie A.

Calciomercato Napoli: in caso d’arrivo di Lookman, Politano e Lozano diranno addio. Ipotesi Milan per lui

Gli ottimi livelli su cui si sta esprimendo Ademola Lookman in stagione hanno, inevitabilmente, attirato l’attenzione di diversi club…E tra questi non è escluso che possa esserci anche il Napoli.

Già 14 reti e 5 assist messi a referto in quest’annata dall’ex Leicester (e non dimentichiamoci che si tratta pur sempre della sua prima esperienza in Italia). Proprio per tutta questa serie di suoi numeri, quindi, il classe ’97 potrebbe anche finire per dare il proprio addio all’Atalanta nel prossimo giugno. A poterci pensare, non a caso, potrebbero essere proprio i ‘partenopei’ (prossimi ad alzare lo scudetto e a dover compiere, di conseguenza, nuove ed importanti operazioni in estate). Nel caso in cui questo scenario dovesse seriamente concretizzarsi, però, sarebbero proprio Politano e Lozano a dover fare, a quel punto, le valigie. Per il resto, se c’è una squadra in Serie A che è a corto di alternative sulle corsie, quella è sicuramente il Milan: club che, di conseguenza, potrebbe provare a tentare l’affondo per l’esterno messicano, il cui contratto scadrà a giugno 2024.