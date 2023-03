Ritorno di fiamma, firma low cost: ecco l’erede di Kean

Moise Kean può lasciare la Juventus: il piano bianconero per il ritorno di fiamma, scelto il nuovo bomber

L’espulsione lampo contro la Roma ed una stagione tutt’altro che esaltante. La Juventus sta valutando il futuro di Moise Kean che proprio non ha convinto nè Allegri nè la società.

33 presenze e solo 7 gol: in tal senso, la Juventus si sta già guardando intorno a caccia dell’occasione giusta. Perchè se si facesse avanti qualche club per accogliere Kean durante l’estate, allora la ‘Vecchia Signora’ non avrebbe dubbi su chi puntare per potenziare l’attacco. Il nome giusto per raccogliere l’eredità del centravanti italiano, a partire dalla prossima estate, potrebbe essere un vecchio obiettivo della Juventus. Il club torinese ci ha già provato l’anno scorso ma adesso la situazione pare decisamente più alla portata dal punto di vista economico: si tratta di Marko Arnautovic. Il bomber del Bologna, 17 presenze stagionali con 8 gol all’attivo ed 1 assist vincente, piace molto alla dirigenza bianconera. Per caratteristiche, infatti, sarebbe il perfetto vice di Vlahovic (il cui futuro bianconero è ancora sotto valutazione) ed è per questo motivo che rimane uno dei nomi preferiti dai vertici juventini.

Addio Kean: arriva Arnautovic con lo sconto

Se un anno fa la richiesta del club emiliano era di 10 milioni di euro per lasciar partire la punta austriaca, adesso invece potrebbe bastare la metà.

In scadenza nel 2025, per il 33enne di Wien questa potrebbe essere l’ultima occasione di approdare in una grande squadra. Se la Juventus dovesse effettivamente ricevere offerte per Moise Kean, ed il centravanti classe 2000 partire alle giuste condizioni, allora Arnautovic diventerebbe molto più di un’idea. L’ex interista, a due anni dalla scadenza, accetterebbe di buon grado la corte della ‘Vecchia Signora’ torrnando a giocare nuovamente ai vertici in Serie A.